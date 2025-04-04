Цены на iPhone упали на 15%

В России зафиксировали снижение цен на iPhone на 10−15%. Ретейлеры связывают падение с изменением курса валют, сообщает ТАСС со ссылкой на данные участников рынка.

В пресс-службе МТС рассказали изданию, что в розничной сети оператора цены на iPhone снизились в среднем на 10%. В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что отреагировали на укрепление рубля и скорректировали цены на смартфоны Apple — снижение составило до 15% в зависимости от модели.

В «МегаФоне» пояснили, что изменения курсов валют оказывают ключевое влияние на стоимость импортных товаров, однако на ценообразование также влияет логистика и другие факторы. Кроме того, стоимость зависит в том числе и от даты закупки. Зачастую розничные сети в условиях высокой конкуренции сдерживают рост цен за счет снижения своей же маржи, добавили в пресс-службе оператора.

Ранее сообщалось, что продажи смартфонов в России рухнули более чем на 20% в первом квартале. Реализация в штуках сократилась на 26% и на 25% в деньгах.