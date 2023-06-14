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14.06.2023 в 06:50

В России создадут альтернативу оператору карт «Мир»

Герман Греф заявил о необходимости конкуренции

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящий момент обсуждается возможность создания альтернативы Национальной системе платёжных карт (НСПК), оператору карт «Мир». Об этом сообщает РБК.

По его словам, конкретных планов пока нет, однако участники финансового рынка полагают, что в этой области необходима конкуренция. «Если мы хотим придать дальнейшее динамичное ускорение развитию платёжных инструментов, конечно, нужна конкуренция», — отметил Греф.

Греф при этом считает, что создать новую платёжную систему в рамках Сбербанка вряд ли возможно.

Герман Греф:

Было бы неплохо, если бы либо НСПК изменила свой статус и была продана участникам рынка, как изначально предполагалось, чтобы банки стали её участниками, либо в конце концов появился ещё один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование.

Напомним, весной 2022 года из России ушли международные платёжные системы Visa и Mastercard. Сейчас платежи в стране обеспечивает НСПК, которая управляет системой «Мир».

Мир НСПК
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