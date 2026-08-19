Trip.com просят включить в российский реестр платформ

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предложила Минэкономики рассмотреть включение китайского туристического сервиса Trip.com в реестр посреднических цифровых платформ. Организация также направила обращения в Роспотребнадзор и Роскомнадзор с просьбой проверить работу сервиса в России, сообщает «Коммерсант».

ОПИ связывает инициативу с жалобами пользователей на Trip.com. По данным организации, потребители сталкиваются с проблемами при возврате средств, недостоверной информацией о рейсах и отелях, а также не могут направить юридически значимые претензии из-за отсутствия у сервиса российского представительства.

Общественники предлагают обязать сервис раскрывать владельцев, исполнителей и получателей платежей, принципы ранжирования предложений и информацию об операторах персональных данных. Также Trip.com могут обязать зарегистрировать в России юридическое лицо или филиал.

Ведомства подтвердили получение обращений.

По мнению юристов, сервис уже может соответствовать критериям для включения в реестр: среднесуточная аудитория от 100 тыс. пользователей, не менее 10 тыс. сделок или их совокупный объем от 50 млрд руб. После включения в перечень иностранная платформа должна будет выполнять дополнительные требования, включая передачу данных российским госорганам. В качестве мер воздействия для нарушителей предусмотрены ограничения на рекламу, денежные переводы и доступ к ресурсу.

После ухода из России Booking.com, Airbnb и других международных платформ Trip.com начал активно наращивать позиции, предлагая пользователям бронирование зарубежных авиабилетов и отелей. Однако «Яндекс Путешествия», «Островок» и «Туту» стали лидерами по числу упоминаний в ответах популярных нейросетей.