«Триколор» предложил распространить меры господдержки IT-отрасли на спутниковых операторов

Спутниковый оператор «Триколор», занимающий более 70% на российском рынке спутникового телевидения, предложил распространить меры господдержки IT и телеком-рынков на спутниковых телевещателей. Об этом говорится в письме гендиректора «Триколора» Елены Полозовой, направленном в правительство, Госдуму и Минцифры. Sostav ознакомился с копией письма.

В компании оценили, что в 2022 году прямые потери участников рынка могут составить более 4 млрд руб. только в части увеличения затрат на аренду спутниковых ёмкостей и модернизацию оборудования, без которой невозможно обеспечение бесперебойной работы сервисов.

К мерам, которые «Триколор» попросил распространить на операторов, относятся:

введение механизма справедливой индексации тарифов с учётом роста потребительских цен;

предоставление льготного кредитования по ставке не более 3%,

снижение страховых взносов,

обнуление налога на имущество,

мораторий на отчисление в резерв универсального обслуживания и плановые проверки,

установление ставки по налогу на прибыль в размере 3% до 2024 года.

Владимир Трунов, директор по работе с органами государственной власти, «Триколор»: За почти 17 лет работы «Триколор» ни разу не обращался с подобными предложениями к государству. Текущие реалии, обусловленные в том числе резким повышением курса иностранных валют и введением в отношении России беспрецедентных санкций, вынуждают нас выйти с предложением о предоставлении мер непрямой финансовой поддержки. Безусловно, мы говорим о ситуации, в которой оказалась вся российская отрасль спутникового вещания. По нашей оценке, одной из ключевых, очень важных мер поддержки стало бы снижение ставки по налогу на прибыль до 3%. Хотя и доступ к льготному кредитованию, и снижение ставки страховых взносов — все это безусловно поможет хотя бы частично компенсировать потери для бизнеса.

По данным «Коммерсанта» в Минцифры письмо получили и изучают предложения. Также издание отмечает, что расчёты за спутниковую ёмкость происходят в евро, если государство не распространит меры поддержки на спутниковых операторов, компаниям придётся сократить число каналов в пакетах, а также поднять цены минимум на 10−30%.