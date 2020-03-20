Три богатыря снимутся в рекламе поправок в конституцию

Героев мультфильмов про «Трёх богатырей» используют для рекламы поправок к Конституции РФ. Для агитации с призывом прийти и проголосовать будут изготовлены 10−15-секундные видеоролики, смонтированные из отрывков уже вышедших на экраны полнометражных российских мультфильмов, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники.

В частности, планируется использовать фрагменты мультфильмов с участием богатырей — Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Эти отрывки будут переозвучены. Сюжеты роликов должны совпадать с темами основных поправок к Конституции. Например, нужно будет сделать мультфильмы о гарантиях ежегодной индексации пенсий, доступности и качестве медицинского обслуживания, запрете для чиновников иметь иностранное гражданство и российском народе-миротворце, рассказал собеседник издания.

Реклама заказана студии «Мельница», которая работала над циклом полнометражных анимационных фильмов о трех богатырях. Кто является заказчиком — неизвестно, но задача была «поставлена в приказном порядке». При этом генеральный директор студии «Мельница» Александр Боярский заявил «Открытым медиа», что ничего не знает про использование персонажей для рекламы поправок к Конституцию.

В компании «ИМА-консалтинг», которая разрабатывала логотип и слоган голосования по поправкам к основному закону страны, не подтвердили, но и не опровергли изданию имеющуюся информацию.