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20.03.2020 в 06:50

Три богатыря снимутся в рекламе поправок в конституцию

Герои мультфильма призовут граждан к голосованию

Кадр из мультфильма «Три Богатыря и Шамаханская Царица»

Героев мультфильмов про «Трёх богатырей» используют для рекламы поправок к Конституции РФ. Для агитации с призывом прийти и проголосовать будут изготовлены 10−15-секундные видеоролики, смонтированные из отрывков уже вышедших на экраны полнометражных российских мультфильмов, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники.

В частности, планируется использовать фрагменты мультфильмов с участием богатырей — Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Эти отрывки будут переозвучены. Сюжеты роликов должны совпадать с темами основных поправок к Конституции. Например, нужно будет сделать мультфильмы о гарантиях ежегодной индексации пенсий, доступности и качестве медицинского обслуживания, запрете для чиновников иметь иностранное гражданство и российском народе-миротворце, рассказал собеседник издания.

Реклама заказана студии «Мельница», которая работала над циклом полнометражных анимационных фильмов о трех богатырях. Кто является заказчиком — неизвестно, но задача была «поставлена в приказном порядке». При этом генеральный директор студии «Мельница» Александр Боярский заявил «Открытым медиа», что ничего не знает про использование персонажей для рекламы поправок к Конституцию.

В компании «ИМА-консалтинг», которая разрабатывала логотип и слоган голосования по поправкам к основному закону страны, не подтвердили, но и не опровергли изданию имеющуюся информацию.

голосование конституция три богатыря
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