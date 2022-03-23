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23.03.2022 в 12:10

Третий блок сессий Red Apple. Рекламные трудности и перспективы

О нативной рекламе, работающих спецпроектах и креативных идеях в аудиоформате

В третий день Digilal Week спикеры фестиваля Red Apple обсудили цифровые проекты и аудиоформаты. О том, как реализовывать потенциал креативных идей, добиваться максимальной эффектности и не забывать о целях и результатах — в свежей подборке сессий.

Спецпроекты и нативная реклама: как это работает и как с этим работать

По словам представителей фестиваля, на рынке уже не осталось брендов, которые не знают, что спецпроекты в диджитал — это кайф. Чтобы составить максимально полную картину, Red Apple пригласил спикеров как от изданий, так и от брендов. Эксперты с разных берегов поделились опытом, как делать спецпроекты и выжимать из них максимальную эффективность.

  • Модератор: Маша Пчёлкина, операционный директор «Лайфхакера».

Спикеры:

  • Александр Сомов, арт-директор «Лайфхакера». Тема: «Эффектный или эффективный? Каким на самом деле должен быть спецпроект»;
  • Григорий Бахин, Head of digital Ivi. Тема: «5 вопросов про эффективность спецпроектов»;
  • Родион Скрябин, CEO КБ «Палиндром». Тема: «Как придумать идею для спецпроекта, чтобы все сказали "Вау"».

Как продать «Оливье»?

Как создаются и работают креативные идеи в аудиоформате? В чем сила микроблогеров на радио? Или как сделать так, чтобы праздник состоялся? Ответы на эти и многие другие вопросы Red Apple подготовил в сессии про «Оливье».

Спикеры:

  • Иван Яушев, Project Manager по направлению new business в «Газпром-медиа Радио»;
  • Юлия Андрюшова, директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики «Газпром-медиа Радио», эксперт сейлз-хауса «Газпром-медиа».
Партнёрский материал
Red Apple
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