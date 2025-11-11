Sostav.ru

11.11.2025 в 15:40

Треть россиян старше 70 лет пользуются сервисами e-com

Мужчины чаще ищут товары для стройки и ремонта, женщины — одежду и обувь

35% среди россиян старше 70 лет хотя бы раз в месяц пользуются сервисами e-com. В возрастной группе 55−69 лет показатель составляет 71%. Такие данные приводит Mediascope.

Среднее время в сервисах e-com у пользователей, которым больше 55 лет — почти 30 минут в день. Мужчины старшего возраста чаще ищут товары для стройки и ремонта, женщины — одежду и обувь.

Среднемесячный интернет-охват в возрастной группе 55−69 лет за три года увеличился на 18%, среди лиц старше 70 лет — на 26%.

Около 10% своей интернет-активности старшее поколение тратит на мобильные игры. В игры на мобильных устройствах хотя бы раз в месяц играют 37% россиян в возрасте 55−69 лет и 15% старше 70 лет.

Ранее сообщалось, что россияне 55−69 лет проводят в интернете в среднем 3 часа 14 минут в день, люди старше 70 лет — 1,5 часа.

E-commerce исследование старшее поколение
