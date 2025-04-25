Траты компаний на продвижение через Telegram-ботов могут превысить 1 млрд рублей

В 2026 году расходы российских компаний на продвижение через Telegram-ботов могут составить более 1 млрд руб., в 2024 году показатель был равен 300−400 млн руб. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные платформы Telega.in.

У россиян популярны Telegram-боты для скачивания развлекательного контента и инструменты на базе искусственного интеллекта. Также люди активно используют боты, предназначенные для общения и дейтинга, администрирования чатов, перевода текстов.

В прошлом году в Telegram появились встроенные мини-приложения, которые запускаются через ботов. В результате спрос рекламодателей на размещения в таком инвентаре существенно повысился.

Сейчас Telegram-ботов для продвижения в основном используют малые предприятия и компании, реклама которых законодательно сильно ограничена или запрещена в стране.

85% бюджетов на продвижение через Telegram-ботов идет на прямые размещения по договоренности с их владельцами. Но они чаще всего не маркируют рекламу в соответствии с законом, который вступил в силу в 2022 году.

Драйверами роста сегмента должны стать его «обеление», относительно низкая стоимость размещения по сравнению с другим инвентарем в Telegram и увеличение аудитории самой площадки. В марте месячная аудитория Telegram среди россиян старше 12 лет выросла на 7% в годовом выражении и составила 90,5 млн человек.

Ранее Sostav разобрался, мини-приложения в Telegram — это маркетинговый прорыв или временный тренд.