Telegram Mini-Apps: маркетинговый прорыв или временный тренд

Telegram превращается из канала коммуникации в новую инфраструктуру для бизнеса, не только медиа, но и e-commerce, финтеха, девелопмента. Все благодаря экосистеме Mini-Apps — мини-приложений внутри мессенджера, которые работают как полноценные веб-сервисы, но запускаются без скачивания, прямо в чате. Что это — временный хайп или альтернатива классическому диджиталу? Sostav попробует разобраться вместе с Полиной Кузьминой, Chief Digital Officer «Европейская медиагруппа ЕМГ», на примере одного из первых кейсов на рынке и в контексте общих трендов.

Что такое Telegram Mini-Apps

По сути, это мобильное веб-приложение, встроенное в Telegram. Пользователь не покидает мессенджер, не переходит на сайт, не скачивает новое приложение. Все происходит здесь и сейчас — без лагов, редиректов и необходимости запоминать пароли. По технологической сути — HTML5, React, Unity, — но по UX это больше похоже на нативный мобильный интерфейс.

С июля 2024 года аудитория мини-приложений в Telegram превысила 500 млн пользователей в месяц — половина от MAU самого мессенджера. Началось все с игровых хитов вроде Hamster Kombat, но сегодня Mini-Apps становятся базой для e-commerce, финансовых сервисов, благотворительности и брендов, которым важна быстрая реакция аудитории.

Зачем бренды идут в Telegram

Полина Кузьмина, Chief Digital Officer «Европейской медиагруппы»: В преддверии благотворительной музыкальной премии «Новое Радио AWARDS 2025» команда радиостанции запустила адвент-календарь на базе Telegram Mini Apps. Каждый день пользователи выполняли добрые дела — от комплимента коллеге до помощи приютам — и получали за это «сердечки». Простой игровой сценарий оказался эффективнее лендингов и других механик: конверсия, среднее время сессии и вовлеченность оказались выше в 2−2,5 раза. Ключевой момент — механика реферального вовлечения. Каждый пятый пользователь приводил в игру друга, а тот — еще одного. Такой органический рост — то, что делает Mini-Apps особенно привлекательными для маркетологов. Другой ключевой плюс для бизнеса — это более быстрое решение, которое при этом стоит в 2−3 раза меньше, чем разработка мобильного приложения.

Использование TMA резко повышает конверсию на первых этапах воронки, так как дает быстрый старт взаимодействия с пользователями. Возможности геймификации — челленджи, квесты, викторины и лидерборды — превращают простые действия в игру.

Так, в рамках адвент-календаря «Нового Радио» использовалась механика виртуальных «битв» между подписчиками за первенство в наборе максимума сердечек. А благодаря встроенной реферальной системе пользовательская база органически росла. Кроме того, в отличие от email-рассылок, которые часто попадают в спам, Telegram-уведомления доходят до 90% пользователей.

ТМА позволяет создавать одно решение для iOS, Android и веб, что удешевляет разработку. А отсутствие необходимости кроссплатформенной адаптации позволяет в течение нескольких часов обновлять механики без сложных доработок.

Подводные камни

У технологии есть и ограничения. Telegram — закрытая платформа. Любое изменение правил может сказаться на уже работающих продуктах (как это было с ботами в 2018-м). Еще один нюанс — отсутствие полноценной аналитики. Для глубокого анализа придется интегрировать сторонние системы, но не все команды к этому готовы.

Кроме того, ТМА не работают в оффлайн-режиме. И важную роль играет дизайн: скорость загрузки, минимализм и нативность критичны. Избыточный визуал или громоздкая логика — и пользователь просто закроет окно.

Будущее

Сегодня Telegram Mini-Apps — перспективный инструмент для быстрого запуска диджитал-продуктов и проведения MVP, виральных и геймифицированных кампаний, проектов с ограниченным бюджетом и брендов, целевая аудитория которых находится в Telegram. Эффективность таких проектов зависит от комплексного подхода: грамотной трафик-стратегии, технической подготовки и учета ограничений платформы. Мини-приложения могут успешно встроиться в маркетинговый и IT-ландшафты как элемент экосистемы, а не единственный канал коммуникации. Но как и любая технология, Mini-Apps — это не волшебная таблетка. Они работают, когда у бренда есть четкое понимание задачи, сценария взаимодействия и ресурсов на поддержку. В противном случае проект останется только цифрой в отчете.