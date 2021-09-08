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08.09.2021 в 06:10

«Матч ТВ» может остаться без прав на трансляцию матчей РПЛ

В лиге наметились разногласия по поводу судьбы медиаправ

«Газпром-медиа» предложил Российской премьер-лиге (РПЛ), объединяющей 16 клубов высшего отечественного футбольного дивизиона, заключить контракт на трансляцию матчей первенства России. За медийные права холдинг готов заплатить 6 млрд руб. в год, что в четыре раза больше, чем он платит сейчас. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Сейчас РПЛ получает по контракту с «Матч ТВ» (входит в «Газпром-медиа), истекающему летом 2022 года, 1,7 млрд руб. в год. Соглашение предусматривает передачу только прав на телетрансляции, а реализацией коммерческих прав, в частности выбором спонсоров, лига занимается сама. Это что дает ей еще около 800 млн руб. в год. В настоящее время идет обсуждение нового предложения холдинга, которое по разным данным стоит от 3,5 до 6 млн руб. Последняя цифра почти совпадает с оценкой Nielsen — компания считает, что медиаправа РПЛ стоят 6,15 млрд руб.

В случае, если РПЛ не устроит поступившее предложение, она сможет или объявить тендер, или перейти к индивидуальным переговорам с претендентами. Так, помимо «Матч ТВ» в трансляциях заинтересованы вещательные платформы Okko, Start и «Яндекс». У них достаточно финансовых ресурсов, чтобы перебить «Матч ТВ», однако ни от одной из этих компаний официальных предложений пока не поступало.

Однако, по словам источников издания, Okko, планирует предложить гарантированные 6 млрд руб., а также готов отдать часть матчей на один из федеральных каналов (но не на «Матч ТВ»). У Okko уже есть успешный опыт конкуренции с «Матч ТВ» — в 2019 году сервис подписал трехлетний контракт (на €7 млн в год) на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ). Летом этого года «Матч ТВ» их вернул, заплатив значительно больше. После того как стало известно, что АПЛ возвращается со следующего сезона на «Матч ТВ», в Okko пообещали «большой анонс» в ближайшее время.

По данным «Коммерсанта», среди клубов РПЛ наметились серьезные разногласия по поводу судьбы медиаправ. Большинство топовых клубов выступают за то, чтобы не спешить и рассмотреть все варианты, а также обсудить возможность разбить права на пакеты. Например, какие-то важные игры заберут центральные каналы, а остальные разойдутся на платные интернет-платформы, аудитория которых стабильно растет. Команды второго эшелона готовы принять предложение «Матч ТВ».

РПЛ матчТВ медиаправа
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