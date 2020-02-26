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26.02.2020 в 16:45

«Тинькофф» стал титульным партнером Российской Премьер-Лиги

Соглашение будет действовать на протяжении трех сезонов

Пресс-служба «Тинькофф»

«Тинькоф» стал титульным партнером Российской Премьер-Лиги сроком на сезоны 2019−2020, 2020−2021 и 2021−2022. Теперь самый популярный спортивный турнир России будет называться «Тинькофф Российская Премьер-Лига», говорится в сообщении компании.

Теперь бренд «Тинькофф» будет интегрирован в разные спонсорские форматы в ТВ-трансляциях, на стадионах, где будут проводиться матчи РПЛ, на digital-площадках.

Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф:

Мы в Тинькофф с большим воодушевлением приняли решение стать титульным партнером РПЛ, чтобы поддержать российский футбол, который у нас в компании очень любят. Мы видим в этом партнерстве много возможностей для взаимовыгодного сотрудничества — в том числе с точки зрения бизнеса и маркетинговых интеграций.

Сергей Прядкин, президент РПЛ:

Мы рады началу сотрудничества с Тинькофф, с одним из лидеров в своей области, с инновационным и динамично развивающимся бизнесом. Нам очень импонирует молодой спортивный характер бренда Тинькофф, который ориентируется на современную, энергичную и цифровую аудиторию — именно ту, на которую Российская Премьер-Лига стратегически делает ставку. Сотрудничество с РПЛ — это новый уровень вовлечения Тинькофф в футбол, и мы рады принять новых партнеров в нашу футбольную семью.

Вице-президент «Тинькофф» Анна Михина пояснила, что компания считает, что может обогатить российский футбол и клубы интересными маркетинговыми интеграциями и привлечь новых болельщиков на трибуны. Именно поэтому такое сотрудничество должно стать взаимовыгодным и для спорта, и для «Тинькофф». Компания уже разработала маркетинговую кампанию для РПЛ, которая должна помочь удвоить число болельщиков мероприятия по всей стране. Сейчас их насчитывается порядка 5 млн человек.

Тинькофф Российская Премьер-Лига
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