07.11.2025 в 13:00

Трафик от ИИ конвертируется втрое быстрее традиционного

Лидером по конверсии стал Copilot

Трафик с платформ на базе искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, Copilot, Perplexity и Gemini, вырос на 156% за восемь месяцев и показал в три раза более высокие показатели конверсии, чем традиционные каналы. Такие данные содержатся в исследовании от Microsoft Clarity.

Посетители, пришедшие с ИИ-платформ, конвертируются в регистрацию с коэффициентом 1,66%, тогда как из поиска — лишь 0,15%, из прямого трафика — 0,13%, а из соцсетей — 0,46%. Аналогичная тенденция наблюдается и при подписках: 1,34% против 0,55% у поиска.

Среди ИИ-помощников лидером по конверсии стал Copilot, показавший результаты в 17 раз выше прямого трафика. За ним следуют Perplexity и Gemini.

Несмотря на то, что переходы пользователей с ИИ-платформ составляют менее 1% общего трафика, их высокая эффективность делает их новым стратегическим источником роста для издателей и новостных сайтов. Аналитики считают, что к 2026 году объем традиционного поиска может сократиться на четверть, поскольку все больше пользователей переходят к поиску через ИИ-помощников.

Ранее сообщалось, что органический CTR по информационным запросам, включающим обзоры Google AI, упал на 61% с середины 2024 года, в то время как платный CTR по тем же запросам просел на 68%.

Юлия Топольская
