ТПК «Старые традиции» пытается отсудить у «Макфы» бренд

Производитель белевской пастилы ООО «Торгово-производственная компания «Старые традиции» (ТПК) попросил Суд по интеллектуальным правам (СИП) запретить холдингу «Макфа» использовать товарный знак «Старые традиции», сообщают «Ведомости».

ТПК в ходатайстве указывает, что этот бренд «Макфа» не использует — в отличие от производителя пастилы. ТПК планирует зарегистрировать товарный знак «Старые традиции» для различных товаров 30-го класса, включая выпечку, кулинарию, десерты.

Эксперты отмечают, что «Макфа» действительно не выпускает продукцию под брендом «Старые традиции». В связи с этим у ТПК достаточно большие шансы добиться аннулирования этого товарного знака.

В конце марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство требует обратить акции АО и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. При этом арест активов «Макфы» не помеха для аннулирования товарного знака судом, считают юристы.

Ранее стало известно, что гонконгская компания Smart International Distribution Limited претендует на товарные знаки брендов, которые ушли из России. Речь идёт о Michelin, Amazon, Xiaomi, NEC, Shiseido и Victoria’s Secret.