Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Smartbot
iConText Group
EMAILMATRIX

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
12.04.2024 в 05:40

ТПК «Старые традиции» пытается отсудить у «Макфы» бренд

«Макфа» не использует его в отличие от производителя пастилы

Производитель белевской пастилы ООО «Торгово-производственная компания «Старые традиции» (ТПК) попросил Суд по интеллектуальным правам (СИП) запретить холдингу «Макфа» использовать товарный знак «Старые традиции», сообщают «Ведомости».

ТПК в ходатайстве указывает, что этот бренд «Макфа» не использует — в отличие от производителя пастилы. ТПК планирует зарегистрировать товарный знак «Старые традиции» для различных товаров 30-го класса, включая выпечку, кулинарию, десерты.

Эксперты отмечают, что «Макфа» действительно не выпускает продукцию под брендом «Старые традиции». В связи с этим у ТПК достаточно большие шансы добиться аннулирования этого товарного знака.

В конце марта Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство требует обратить акции АО и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. При этом арест активов «Макфы» не помеха для аннулирования товарного знака судом, считают юристы.

Ранее стало известно, что гонконгская компания Smart International Distribution Limited претендует на товарные знаки брендов, которые ушли из России. Речь идёт о Michelin, Amazon, Xiaomi, NEC, Shiseido и Victoria’s Secret.

Макфа Старые традиции
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.