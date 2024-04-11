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11.04.2024 в 18:00

SIDL хочет ограничить охрану товарных знаков Amazon и Victoria’s Secret в России

Компания подала в Суд по интеллектуальным правам 13 исков к правообладателям брендов

Гонконгская компания Smart International Distribution Limited (SIDL) претендует на товарные знаки брендов, которые ушли из России. Речь идёт о Michelin, Amazon, Xiaomi, NEC, Shiseido и Victoria’s Secret. SIDL хочет ограничить или полностью прекратить охрану товарных знаков этих компаний в России, пишут «Ведомости».

С начала 2024 года SIDL обратилась в Суд по интеллектуальным правам с 13 исками к правообладателям указанных брендов. Например, в иске к Amazon компания потребовала досрочно прекратить охрану товарных знаков онлайн-ритейлера в РФ, так как они не используются. Такие же требования истец выдвинул к Shiseido, Victoria’s Secret, Michelin и NEC.

Что касается Xiaomi, то в прошлом году SIDL добилась ограничения охраны товарного знака производителя электроники по 21-ому классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Сейчас гонконгская компания настаивает на прекращении охраны обозначения Xiaomi по 20 разным классам МКТУ, а марки Xiaomi Wear — по шести классам.

Ранее SIDL подала иск к Dyson и добилась ограничения охраны марки компании по девяти классам МКТУ. В октябре прошлого года SIDL обратилась в суд с иском против Lenovo, желая ограничить товарные знаки бренда по 15 классам. Слушания начнутся в мае этого года.

Amazon Суд Victoria's Secret интеллектуальные права
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