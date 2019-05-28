Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+2
Поста
Форум
+7
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.05.2019 в 11:25

Winstrike Team фармят на Toyota RAV4

Toyota и Winstrike собрали перед экранами зрителей Dota 2, чтобы превратить виртуальное золото в реальные деньги и разыграть главный приз — кроссовер Toyota RAV4

10

Toyota совместно с Winstrike Agency запустили уникальный челлендж, который заставит киберспортивное сообщество пристально следить за ходом игры каждого матча и более того — даст шанс получить ключи от нового кроссовера Toyota RAV4. Многие геймеры мечтали иметь возможность перевести игровые деньги на реальный личный счет. Winstrike Team и Toyota претворили мечту в жизнь и предложили устроить «фарминг» на настоящий автомобиль Toyota RAV4.

«Фарминг» (или получение золота) — один из важнейших аспектов в игре Dota 2, где для победы важна закупка артефактов. Однако после игры показатели заработанного золота для зрителей больше не имеют значения и сразу забываются, поскольку деньги тратятся лишь на виртуальные предметы. Теперь же игровое золото можно превратить в реальные деньги!

Все золото, заработанное Winstrike Team в официальных играх с другими профессиональными игроками, будет уходить на специальный виртуальный счет от Toyota до того момента, пока сумма на счету не будет равна стоимости нового Toyota RAV4.

Уникальная механика, вовлекающая в процесс игры не только профессиональных игроков, но и фанатов киберспорта, дает реальный шанс стать владельцем Toyota RAV4 любому желающему. Зритель должен совершить всего три простых шага:

  • зарегистрироваться на сайте проекта
  • сделать прогноз на количество карт до достижения необходимой суммы
  • поделиться новостью в социальных сетях

Автомобиль будет разыгран среди тех участников проекта, которые сделают самое точное предсказание.

Победитель станет обладателем кроссовера Toyota RAV4 в комплектации 25th Anniversary с двухлитровым бензиновым двигателем, интеллектуальным полным приводом и вариатором. У него просторный пятиместный салон, в котором было бы удобно даже Терроблейду в метаморфозе, 577-литровый багажник, вмещающий в себя все снаряжение Techies, и высокий дорожный просвет, позволяющий с легкостью проехать весь джангл.

Комплектация отличается высоким уровнем оснащения, которому позавидовал бы даже технический «гик» Tinker: светодиодная оптика, мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрин-дисплеем на платформе Яндекс.Авто, бесключевой доступ в салон, электропривод двери багажника и другие опции.

Фёдор Фетисов, руководитель стратегического направления Winstrike Agency:

Перед нами стояла амбициозная задача — предложить эффективное решение с точки зрения медиа, учитывая при этом строгие глобальные гайдлайны Toyota к рекламным размещениям.

Идея проложить мост между двумя мирами, реальным и виртуальным, является отличной возможностью для бренда попробовать новую для себя территорию и привлечь внимание киберспортивного сообщества яркой коммуникацией, интегрировавшись непосредственно в игровой процесс.

Мы очень рады сделать Winstrike Team частью большой семьи «Push The Limit», молодёжного направления стратегии Toyota.

Татьяна Халявская, директор по маркетингу Toyota в России:

Бренд Toyota в России всегда отличался смелостью быть первопроходцем. В 2017 году мы вышли на территорию экстремальных и профессиональных видов спорта, а теперь готовы громко заявить о себе и в стремительно развивающейся сфере компьютерных игр, которые, кстати, официально признаны в России одним из видов спорта.

Инновационная механика интеграции бренда и продукта в игру позволит нам познакомить с автомобилями Toyota новую для нас молодую, прогрессивную, эрудированную аудиторию.

Toyota Winstrike Agency Dota 2 Winstrike Team Toyota RAV4
Обсудить с другими читателями:
Киберспорт
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.