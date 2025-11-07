Торговым сетям могут ограничить СТМ

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым предложили ограничить долю собственных торговых марок (СТМ) в ассортименте ретейлеров до 25%. Соответствующие поправки планируется принять к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», сообщают «Ведомости».

По информации авторов законопроекта, в отдельных сетях, например «Вкусвилл», доля СТМ превышает 90%. По данным NTech, в первом полугодии 2025 года доля СТМ в выручке крупных сетей колебалась от 6 до 48%, а в среднем по рынку, по оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), составляет 22−23%.

Продажи СТМ в денежном выражении растут быстрее, чем сторонней продукции. По данным «Нильсен», на 20,6% против 14,2% в продовольственном сегменте.

Во «Вкусвилле» подтвердили, что доля СТМ у компании в офлайне уже составляет 97−99%, в онлайне она находится на уровне 85%. В «Да!» говорят, что на СТМ у сети приходится порядка 50%, но в деньгах.

Законопроект также предлагает ограничить торговую наценку 30%, обязать магазины раскрывать закупочную цену, запретить производство и фасовку готовой еды в торговых залах и продажу товаров с оставшимся сроком годности менее суток. Крупным сетям с долей рынка более 20% в регионе предлагается обеспечить не менее четверти ассортимента за счет местных производителей.

Авторы инициативы утверждают, что рост СТМ вытесняет малый и средний бизнес. В АКОРТ с этим не согласны: ограничение доли собственных брендов, по их мнению, сократит рынок сбыта и уменьшит выбор для покупателей.

Ранее сообщалось, что доля СТМ ретейлеров в непродуктовом сегменте новинок может достичь 55% по итогам 2025 года. В январе — июне на рынок уже вышло 16 марок.