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07.06.2025 в 17:56

Tommy Hilfiger выпустил коллекцию одежды к премьере фильма «Формула-1»

Лицом рекламной кампании стал актер Демсон Идрис, сыгравший одну из главных ролей

Tommy Hilfiger представил специальную коллекцию, приуроченную к выходу художественного фильма «Формула-1», в котором одну из главных ролей сыграл актер Демсон Идрис. Совместная кампания с кинокомандой проекта стала частью глобальной маркетинговой стратегии бренда, активно развивающегося на пересечении моды, спорта и поп-культуры.

Коллекция выполнена в стилистике автоспорта: в нее вошли куртки, худи, поло, бейсболки и аксессуары, выдержанные в фирменных цветах Tommy Hilfiger — красном, синем и белом. Визуальный язык капсулы отсылает к гоночной культуре 80-х и 90-х годов, которая традиционно является частью ДНК бренда.

Рекламную кампанию коллекции возглавил Демсон Идрис — исполнитель роли пилота гоночной команды Apex GP. По сюжету фильма его напарником становится герой Брэдли Купера, бывший чемпион, решивший вернуться в спорт. Международная премьера спортивной драмы запланирована на 25 июня 2025 года.

Проект стал продолжением сотрудничества Tommy Hilfiger с Formula 1 и Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Бренд последовательно инвестирует в спортивный и кинематографический маркетинг, стремясь укрепить свои позиции среди молодой и вовлеченной аудитории.

Tommy Hilfiger выпустил коллекцию одежды к премьере фильма «Формула-1» Tommy Hilfiger выпустил коллекцию одежды к премьере фильма «Формула-1» Tommy Hilfiger выпустил коллекцию одежды к премьере фильма «Формула-1» Tommy Hilfiger выпустил коллекцию одежды к премьере фильма «Формула-1» Tommy Hilfiger выпустил коллекцию одежды к премьере фильма «Формула-1»
Tommy Hilfiger
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