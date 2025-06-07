Tommy Hilfiger выпустил коллекцию одежды к премьере фильма «Формула-1»

Tommy Hilfiger представил специальную коллекцию, приуроченную к выходу художественного фильма «Формула-1», в котором одну из главных ролей сыграл актер Демсон Идрис. Совместная кампания с кинокомандой проекта стала частью глобальной маркетинговой стратегии бренда, активно развивающегося на пересечении моды, спорта и поп-культуры.



Коллекция выполнена в стилистике автоспорта: в нее вошли куртки, худи, поло, бейсболки и аксессуары, выдержанные в фирменных цветах Tommy Hilfiger — красном, синем и белом. Визуальный язык капсулы отсылает к гоночной культуре 80-х и 90-х годов, которая традиционно является частью ДНК бренда.



Рекламную кампанию коллекции возглавил Демсон Идрис — исполнитель роли пилота гоночной команды Apex GP. По сюжету фильма его напарником становится герой Брэдли Купера, бывший чемпион, решивший вернуться в спорт. Международная премьера спортивной драмы запланирована на 25 июня 2025 года.



Проект стал продолжением сотрудничества Tommy Hilfiger с Formula 1 и Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Бренд последовательно инвестирует в спортивный и кинематографический маркетинг, стремясь укрепить свои позиции среди молодой и вовлеченной аудитории.