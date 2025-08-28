Только 16% американцев читают для удовольствия

Американцев, читающих ради удовольствия, осталось всего 16%. Их доля сократилась с почти 26% в 2004 году примерно на 40% за 20 лет. Об этом сообщает Axios со ссылкой на данные Бюро переписи населения.

При этом увеличилось среднее время, проведенное за чтением. Женщины читают чаще мужчин: в 2023 году 18,6% женщин и 13,7% мужчин уделяли время чтению для удовольствия.

Демографические различия существенны: среди белых американцев 18% читающих, среди афроамериканцев — всего около 9%. Люди с высшим образованием читают значительно чаще — примерно 26%, в то время как среди людей без среднего образования читают около 6%. Возраст также влияет: пожилые люди старше 66 лет читают чаще всех возрастных групп.

При этом чтение с детьми остается стабильно низким — около 2%.

Эксперты опасаются, что книги проиграют цифровым развлечениям и социальным сетям. Несмотря на то, что чтение представляет собой пользу для грамотности, логического мышления, трудового развития и психического здоровья, оно становится все более популярным среди широких слоев населения.

В России, по данным ВЦИОМ, книги для удовольствия читают 57% опрошенных. За десять лет книгопотребление выросло на 10 п.п. При этом молодежь больше вовлечена в чтение книг, чем поколения постарше.

Согласно результатам более свежего опроса, большинству россиян по-прежнему нужны библиотеки: 78% опрошенных считают, что их не заменит информация в интернете.

Сравниться с россиянами в любви к книгам могут испанцы. В Испании тоже около 57% жителей читают хотя бы одну книгу в три месяца. Но самой читающей страной остается Китай. Там порядка 70% населения читают ежедневно или хотя бы раз в неделю.