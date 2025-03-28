«ТК Интермода» прекратит деятельность

«Альфа-банк» намерен подать иск о банкротстве «ТК Интермода», дистрибутора европейских марок одежды. Банк — основной кредитор компании, он требует с контрагента 36,6 млн руб., сообщают «Ведомости».

«ТК Интермода» прекратила активную деятельность еще в октябре 2024 года. Убыток по итогам года образовался из-за крупной кражи товаров на территории Европы — товар не пересекал границу с РФ и не был принят к учету, но финансовые обязательства по нему остались.

Собственник и гендиректор компании Максим Демчук рассказал изданию об отказе страховщика «Ингосстрах» выполнить обязательства по полису страхования международных перевозок по факту утраты товарной партии. «ТК Интермода» взыскивает с «Ингосстраха» с требованием взыскать около € 543 тыс.

Влияние на состояние компании оказали также санкции, невозможность вести взаиморасчеты с европейскими поставщиками и увеличение расходов на логистику. Так, по словам Демчука, возможности для восстановления деятельности компании «сейчас утрачены». При этом в конце февраля 2025 года дистрибутор получил ряд сертификатов на одежду нескольких брендов. Компания ведет деятельность «в ограниченном режиме».

Ранее сообщалось, что доля европейских брендов в общем объеме открытий новых магазинов в России в 2025 году может увеличиться почти вдвое, до 50%. Число выходящих в РФ марок из Европы увеличится с семи до 12.