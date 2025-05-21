«ТК Интермода» могут признать банкротом

Налоговая инспекция подала в судебные органы заявление о банкротстве ООО Торговая фирма «Интермода», поставщика продукции немецких брендов Bugatti, OUI и Casa Moda. Ранее аналогичное заявление опубликовал «Альфа-банк», сообщает «Коммерсант».

Уже несколько контрагентов компании сообщили о намерении обанкротить ее. Так, «Альфа-банк» потребовал сумму более 36,6 млн руб. с компании. Кроме того, микрофинансовая организация «Фордевинд» также объявила о планах подать иск о банкротстве генерального директора и учредителя ТК «Интермода» Максима Демчука.

Выручка ТК «Интермода» в 2024 году упала практически вдвое, до 1,8 млрд руб. Убыток составил 51,7 млн руб. Убытки объяснялись кражей товаров, закупленных дистрибьютором. В связи с происшествием, «ТК Интермода» взыскивает с «Ингосстраха» около € 543 тыс. Влияние на состояние компании оказали также санкции, невозможность вести взаиморасчеты с европейскими поставщиками и увеличение расходов на логистику.