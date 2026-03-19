Тишина в эфире: почему ивенты 2026 года делают ставку на комфорт гостя вместо громких шоу

Рынок ивент-маркетинга 2026 перестает делать ставку только на громкие шоу: WOW-эффект больше не формирует желания вернуться к бренду, если в нем нет ответа на главный запрос ближайших 5−7 лет. Сегодня вся индустрия переходит к проектированию человеческого опыта — об этом Sostav рассказал Евгений Осмоловский, креативный директор агентства VNV.

От шоу к опыту: смена тональности

Главный сдвиг последних лет, по наблюдениям эксперта — переход от помпезности к бережности. Большие сцены, сложные декорации и постановки ради «вау» сами по себе уже не работают. Они могут впечатлить здесь и сейчас, но опыт показывает, что без должного продолжения они не формируют главного — желания вернуться. Кроме того, нужно учитывать и экономические рамки — многие бренды сейчас сознательно (или вынужденно) уходят от более дорогих форматов (например, ивент с крупным хедлайнером) к чему-то менее масштабному, но способному подарить хороший личный опыт и теплые воспоминания. Тут свою роль сыграло и сокращение количества популярных артистов в РФ (и их гонорары сразу выросли), и «заезженность» таких форматов. Люди хотят получать новый опыт — вкусовой, тактильный, визуальный, любой другой — главное новый.

В фокусе комфорт человека, логика сценария, естественность происходящего и уважение к его вниманию. Событие перестает быть витриной эффектов, превращаясь в платформу для взаимодействия. В этой «постпомпезной» реальности успех измеряется не громкостью впечатлений, а глубиной контакта и ощущением принадлежности: чувствовал ли гость себя частью происходящего, было ли ему комфортно включаться в коммуникацию?

Представьте презентацию нового продукта, где вместо традиционной сцены и длинных выступлений гости попадают в пространство, разделённое на несколько интерактивных зон. Это совсем иной формат: гости в центре события, а не в зале. Персональный маршрут в приложении ведет от дегустации к спикеру, от лаборатории — к зоне голосования. Записали аудио? Оно тут же вплетается в общую карту мнений. В фокусе живые диалоги и ощущение, что без каждого из гостей на этом мероприятии событие было бы другим. В итоге гости не просто наблюдают за программой, а чувствуют себя соавторами события — и именно это создаёт ощущение принадлежности и настоящего вовлечения.

При разработке концепции мероприятия стоит отказаться от вопроса «Чем мы удивим гостей?». Вместо этого спросить: «Что они будут чувствовать через час после начала? О чем захотят поговорить с коллегами на следующий день?». Проектировать послевкусие, а не мгновенную вспышку.

Технологии как воздух: искусственный интеллект уходит в инфраструктуру

Еще пару лет назад искусственный интеллект показывали как технологический трюк — красиво, эффектно, немного футуристично. В 2026 году он становится базовой инфраструктурой, которая не отвлекает на себя внимание, а просто делает все удобнее. Персонализированная программа уже на этапе регистрации, автоматический перевод выступлений, подстройка контента под особенности восприятия, рекомендации для нетворкинга, поведенческая аналитика — все это работает тихо, но влияет на качество взаимодействия на каждом этапе.

Сегодня использование ИИ можно назвать не просто важным, но наверное необходимым условием для улучшения результатов мероприятий. Похожая эволюция происходит с дополненной (AR) и виртуальной реальностью (VR). Если раньше их использовали, чтобы удивить, то теперь они просто встроены в опыт — так же естественно, как экран смартфона. AR помогает ориентироваться на площадке, дает интерактивные подсказки о продуктах или спикерах. VR позволяет глубже погрузиться в демонстрацию, не перегружая основную сцену. Технологии больше не выглядят отдельным «номером программы» — они работают внутри сценария.

По данным Eventbrite, около 76% участников готовы платить больше за мероприятия, насыщенные технологическими элементами и интерактивными форматами. Раньше было вполне достаточно в центре площадки поставить стенд с надписью «AI-зона», где нейросеть рисовала портреты гостей в стиле киберпанк или писала шуточные стихи по ключевым словам. Очередь собиралась большая, люди фотографировались, делились результатами в соцсетях — но после этого возвращались к обычной программе, никак не связанной с этим «технологическим номером».

Сегодня тот же ИИ практически исчезает из поля зрения, но работает на каждом этапе события. Он заранее формирует персональный маршрут участника, автоматически переводит выступления на нужный язык в наушниках, подсказывает, с кем из гостей может получиться полезный разговор, и даже незаметно регулирует поток людей между зонами, чтобы не возникало очередей. Никто не говорит «пойдем посмотрим на искусственный интеллект» — потому что он уже встроен во всё происходящее и просто делает событие удобнее.

Протестируйте свою гипотезу, а не не добавляйте новую технологию ради технологии. Вместо этого лучше взять одну «больную точку» гостя (потеря навигации, скука в нетворкинге, непонимание контента) и закрыть ее с помощью ИИ или AR. Успех измеряется не тем, сколько фич вы внедрили, а тем, сколько проблем решили.

Важно понимать, что такие решения должны быть доступны всем, в том числе людям с ограничениями зрения, слуха или мобильности. Иначе технология становится барьером, а не инструментом вовлечения. Проверяйте каждый цифровой продукт на инклюзивность до запуска.

Низкий порог «вау»: интуитивность вместо инструкций

Аудитория 2026 года не хочет разбираться в механике впечатления — отмечает Евгений Осмоловский Всё должно работать интуитивно. Нажал — включилось. Подошел — откликнулось. Эмоция возникает без долгих объяснений.

Это напрямую связано с ожиданием персонализации. По нашим наблюдениям, большинство гостей ивентов сейчас еще не придя на мероприятие, ожидают увидеть там что-то индивидуальное. Технологии, которые раньше демонстрировали как сложные и инновационные, сегодня воспринимаются как элемент уважения: быстро, понятно, без давления и лишних усилий со стороны гостя.

Для примера можно представить любой запуск продукта, где гости сначала попадают не в зал с длинными выступлениями, а в пространство демонстраций. Раньше в таких зонах стояли таблички с инструкциями: «нажмите здесь», «скачайте приложение», «отсканируйте код, чтобы увидеть дополнительный контент». Теперь всё работает иначе.

Сейчас человек просто берет новое устройство в руки — и рядом на экране автоматически появляется короткое видео с объяснением именно этой модели. Если он задерживается у определённой функции, система предлагает посмотреть реальный кейс её использования. Гости не читают инструкции и не пытаются понять механику интерактива. Они просто исследуют пространство так, как им удобно, а технологии незаметно подстраиваются под их действия. В результате создаётся ощущение естественного диалога с продуктом — без лишних шагов и усилий со стороны человека.

Полезной практикой может стать аудит пользовательского пути на мероприятии. Будет полезно прописать все точки, где гость должен что-то «сканировать», «активировать», «читать инструкцию» или «спрашивать волонтера». Каждый такой пункт — потеря внимания. Ваша задача — свести их к нулю. Идеальная механика та, которую гость не замечает.

Экология и инклюзия

Экологическая повестка это больше дополнительное преимущество. Минимизация пластика, цифровые билеты, повторное использование материалов, продуманная логистика — теперь всё это воспринимается как норма. Исследования показывают, что 70% потенциальных клиентов предпочитают бренды, которые активно внедряют устойчивые практики, включая экологичные события и инициативы. Экологичность напрямую влияет на репутацию бренда и решение о посещении. Это уже не «про имидж», а про конкурентоспособность.

Инклюзивность тоже перестает быть формальной галочкой. Речь не только о пандусах или субтитрах. Это более широкий взгляд на аудиторию: диетические ограничения, культурные особенности, разные стили восприятия информации и участия. Формат должен сегодня выглядеть не нарочито.

Соберите фокус-группу из людей с разными потребностями (или провести аудит с экспертами) и пройдите с ними полный путь гостя: от регистрации до выхода с парковки. Где возникают неудобства? Где человек чувствует себя «не в своей тарелке»? События, которые учитывают это разнообразие, получают более высокий уровень вовлеченности и более сильную эмоциональную связь с участниками.

Эффективность: от лайков к возврату инвестиций

Для агентств это означает серьезную смену модели доверия. Нужна аргументация на языке бизнеса. Исследование Thunderbit показывает, что 95% команд считают доказательство возврата инвестиций (ROI) приоритетом в 2026 году.

Клиенты ждут прозрачной аналитики, продуманного сценарного планирования, объяснения концепций через данные. Побеждают те, кто умеет соединять стратегию, технологическую экспертизу и понимание человеческой психологии.

Эффективность здесь измеряется не только привычным «понравилось — не понравилось», но и поведенческими индикаторами: готовность рекомендовать событие людям с другим бэкграундом, количество деловых контактов после мероприятия, инициативы, которые появились по его итогам. Оценка должна быть комплексной — сочетать качественные впечатления и бизнес-метрики.

При этом западная практика чаще делает акцент на долгосрочном эффекте и повторных взаимодействиях, тогда как в России всё еще нередко доминируют охваты и визуальное впечатление. Такой фокус сужает понимание реальной ценности события.

Стоит заложить в KPI мероприятия не только «посещаемость» и «охваты в соцсетях», но и метрики второго уровня: прирост деловых контактов среди участников (можно измерить через сканирование бейджей), количество назначенных встреч по итогам, индекс лояльности NPS через месяц после события. Бизнес должен видеть, какие деньги принес ивент, а не только сколько людей на нем было.

Тональность: бережность вместо давления

Аудитория 2026 года устала от навязчивости. Обязательные активности, агрессивный нетворкинг, давление «участвуйте прямо сейчас» вызывают скорее раздражение, чем вовлеченность. Всё большую роль играет психологическая безопасность — возможность находиться в пространстве без принуждения, сохранять свой темп и формат участия.

По данным Thunderbit, 64% участников называют иммерсивные (глубоко вовлекающие) впечатления ключевым элементом события. Но сегодня иммерсивность — это не шум и спецэффекты. Это возможность погрузиться в содержательный диалог.

В сценарии мероприятия могут быть предусмотрены так называемые «зоны тишины» и «зоны выбора». Это камерные лаунж-зоны без музыки, пространства для уединенной работы, опция «не участвовать в нетворкинге» с отдельным входом. Такой формат дает гостю легальную возможность сказать «нет» общей активности. Удивительно, но именно это повышает лояльность к бренду.

Что в итоге

2026 год не выглядит как революция. Это скорее фиксация новой среды. Технологии уходят в фон. Ценности становятся обязательными требованиями. Событие перестает быть витриной эффектов. Оно превращается в платформу для человеческого взаимодействия — где внимание к деталям, уважение к гостю и продуманность сценария оказываются важнее громких аплодисментов.

И, похоже, именно в этой спокойной, почти тихой тональности рождается тот долгосрочный эффект, которого раньше пытались добиться масштабом.