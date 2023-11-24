Аналитики спрогнозировали рекордное число покупок в «Чёрную пятницу» в этом году

Число покупок в «Чёрную пятницу», которая проходит в этом году в России с 24 по 26 ноября, увеличится на 15% по сравнению с прошлым годом и станет рекордным за последние пять лет. Таковы данные исследования «Тинькофф Кассы», проведённого в рамках проекта Tinkoff Data.

Сумма трат россиян возрастёт на 15% год к году, но восстановится лишь до уровня 2019 года.

В 2022 году обороты и число покупок в «Чёрную пятницу» упали год к году на 23% и 2% соответственно.

Средний чек в «Чёрную пятницу» снижается с 2019 года. В этом году он достигнет минимальных значений за пять лет — 2453 руб. По словам аналитиков, россияне совершают больше покупок по количеству, но по меньшей цене.

Обороты маркетплейсов в дни распродажи ежегодно увеличиваются. В 2020 году рост составил 30%, в 2021 — 42%, в 2022 — 19%. В этом году маркетплейсы могут нарастить обороты в «Чёрную пятницу» на 40%.

Наибольший рост продаж ожидается в категориях «Спортивные товары» (40%) и «Одежда и обувь» (30%).

Ранее сообщалось, что в компании «Платформа ОФД» ожидают снижения количества покупок в штуках или объёмах в офлайне в ходе предстоящей «Чёрной пятницы» на 4−5% по сравнению с прошлогодней распродажей. В онлайне прогнозируется рост физических продаж на 30−40% год к году.