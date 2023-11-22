Эксперты ждут снижения физических покупок в офлайне в «Чёрную пятницу»

Эксперты ожидают снижения количества покупок в штуках или объёмах в офлайне в ходе предстоящей «Чёрной пятницы» на 4−5% по сравнению с прошлогодней распродажей. В онлайне прогнозируется рост физических продаж на 30−40% год к году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

В начале ноябрьских распродаж число покупок было выше на 39% год к году, в офлайне — ниже на 8%. Причина сокращения количества покупок заключается в том, что многие россияне приобрели нужные товары ещё в начале осени.

В ходе распродаж первой половины ноября медианная цена товаров в сегменте одежды и обуви выросла год к году на 18% и составила 4 тыс. руб., число покупок снизилось на 13%.

В сегменте электроники и бытовой техники медианная цена увеличилась на 7%, до 12,2 тыс. руб. в годовом выражении, в категории товаров для дома, дачи и строительства — на 14%, до 7,6 тыс. руб. Количество покупок в указанных сегментах возросло на 13% и на 9% соответственно.

Медианная цена парфюмерии и косметики год к году выросла на 17%, до 4,9 тыс. руб., а количество покупок сократилось на 9%.

Ранее сообщалось, что обороты российских интернет-магазинов в ходе распродажи «День холостяка», также известной как «11.11», выросли на 36% по сравнению с предыдущей субботой. Динамика год к году составила 5%.