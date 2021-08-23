Тимати и его дочь Алиса снялись в рекламе МТС

МТС запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку комбо-подписки, созданной специально для детей — «Нетариф Junior». Главными героями кампании стали рэпер Тимати и его семилетняя дочь Алиса. Об этом Sostav сообщила пресс-служба бренда.

Серия роликов посвящена семейной истории — современный ребенок Алиса интересуется гаджетами и любит брать папин смартфон, а заботливый отец Тимати старается оградить дочь от нежелательного контента. Он выбирает для Алисы смартфон с «Нетарифом Junior», где в одной подписке собраны безлимитные мессенджеры, музыка, книги с детскими режимами и учебники из школьной программы в электронном виде.

В промо использована забавная история о том, как Алиса хочет быть похожей на папу: она переводит тату-накейки с героями мультфильмов «Ми-ми-мишки» и «Сказочный патруль» на руки и демонстрирует их папе. Девочка любит читать книги и слушать музыку, а папа любит читать и слушать рэп. В ролике также принимает участие одноклассник Алисы, который носит ее учебники. А маленькая героиня при этом принимает его ухаживания, но знает, что больше не нужно брать с собой тяжелый рюкзак с учебниками — все есть в смартфоне.

Состав творческой группы:

МТС (клиент):

Яковлева Мария — директор департамента маркетинговых коммуникаций

Лопухина Оксана — начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков

Авдошкина Ирина — руководитель направления

Плетнева Татьяна — менеджер проекта

Чеважевский Ярослав — режиссер

Кричман Михаил — оператор

В начале месяца оператор также запустил рекламную кампанию в поддержку семейной подписки Premium. Герои роликов музыкант и саунд-продюсер Слава Марлоу, пранкер Илья Куруч и тиктокер Карина Карамбейби демонстрируют, что подписка может быть выгодной не только для родственников, но и для компании друзей.