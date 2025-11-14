TikTok запустил аналог «каналов» в Instagram*

TikTok представил новую функцию под названием «доска объявлений» — специальный канал, в котором авторы и бренды могут публиковать сообщения, адресованные одному конкретному подписчику, но видимые всем остальным пользователям, подключившимся к этой доске, сообщает TechCrunch.

Инструмент будет работать по аналогии с форматом «каналов» в Instagram (*соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ). Как и в случае с Instagram, размещать контент в таких каналах может только владелец доски. Подписчики не имеют возможности отвечать на сообщения, но могут оставлять реакции. В публикациях поддерживаются текст, изображения и видео.

Функция позволит авторам и компаниям формировать более тесные сообщества — делиться новостями, сообщать о важных изменениях, публиковать закулисный и эксклюзивный контент. То, что раньше размещалось в сторис или обычных постах, теперь можно публиковать в отдельном канале. Для брендов и медиа это также дополнительный способ продвигать контент.

Доступ к новой функции получают авторы старше 18 лет, у которых не менее 50 тыс. подписчиков. Чтобы присоединиться к доске объявления конкретного автора, подписчику нужно нажать на ее название под биографией в профиле. После подключения он будет получать уведомления о новых публикациях.

Ранее сообщалось, что к TikTok готовится иск суд из-за вызывающего привыкание интерфейса, который наносит вред подросткам и маленьким детям.