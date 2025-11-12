На TikTok подадут в суд из-за вызывающего привыкание интерфейса

Власти Невады готовятся подать иск к TikTok, обвиняя платформу в создании дизайна, вызывающего зависимость у подростков. Кроме того, власти полагают, что сервис вводит родителей в заблуждение относительно безопасности платформы в отношении детей, сообщает Mediapost.

Разрешение начать тяжбу было выдано Верховным судом в ответ на иск, поданный в январе 2024 года генеральным прокурором штата Аароном Фордом. В нем утверждалось, что TikTok — это «машина для вызывания зависимости», которая наносит вред подросткам и маленьким детям.

В иске также отмечается, что функции вроде автоматического воспроизведения видео и алгоритмы рекомендаций удерживают внимание несовершеннолетних и подталкивают их к просмотру опасного контента, включая материалы, пропагандирующие расстройства пищевого поведения.

TikTok пытался добиться отклонения иска, ссылаясь на законы, которые освобождают платформы от ответственности за контент пользователей. Однако Верховный суд Невады эти доводы отклонил, указав, что претензии касаются не контента, а самого устройства и принципов работы сервиса.

Похожие иски против TikTok уже поданы генеральными прокурорами Калифорнии, Нью-Йорка и ряда других штатов. Кроме того, компанию обвиняли в незаконном сборе информации о детях.