TikTok запрещает смертельные диеты

Китайская социальная сеть TikTok заблокировала результаты поиска по хештегу «skinnytok». Контент по такому запросу пропагандирует экстремальные методы похудения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя площадки Паоло Ганино.

Собеседник издания пояснил, что мера вызвана необходимостью ограничения нездорового и опасного для психического здоровья контента. Теперь поиск по хештегу «skinnytok» приводит пользователей на сервис психологической поддержки.

Решение TikTok последовало после критики со стороны Европейской комиссии (ЕК), которая выразила обеспокоенность ростом популярности видеороликов, в которых молодые женщины продвигают экстремальные диеты и вредные советы по снижению веса. Европейский союз усиливает контроль над алгоритмами социальных платформ, чтобы убедиться в их соответствии требованиям закона о цифровых услугах, направленного на защиту пользователей от опасного контента.

По данным Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), с начала 2025 года рекламодатели потратили на размещения в TikTok 15,8 млн руб. Показатель превышает результат за аналогичный период прошлого года в 3,7 раза.