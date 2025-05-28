Рекламодатели в 3,7 раз увеличили бюджеты на TikTok

С начала 2025 года рекламодатели потратили на размещения в TikTok 15,8 млн руб. Это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР).

Увеличилась и аудитория TikTok в России. В апреле, по данным Mediascope, десктопную или мобильную версию TikTok хотя бы раз посетило 69 млн россиян старше 12 лет, что на 6% больше, чем в апреле 2024 года. Дневная аудитория этой соцсети в России за тот же период выросла на 19% до 35,4 млн человек.

Напомним, в России с 2022 года в TikTok существуют ограничения на загрузку нового контента и доступ к рекламным инструментам. Единственным способом продвижения рекламодателей в TikTok на российскую аудиторию сейчас остаются интеграции в контенте блогеров, которые «прибегают к серым способам обхода ограничений для размещения новых роликов», рассказали в Роскомнадзоре.

В Ассоциации блогеров и агентств также заявили об увеличении бюджетов рекламодателей на продвижение в TikTok. К основным категориям рекламодателей в TikTok в 2025 году отнесли FMCG, мобильные сервисы, компании из сферы моды и красоты.

Согласны с тенденцией и в агентствах Digital Church и Players Team. Там полагают, что ядро аудитории соцсети — молодежь, которая адаптировалась к ограничениям площадки и нашла эффективные способы для их обхода.

Ранее сообщалось, что TikTok регистрирует товарный знак Notes в России. Под брендом будет работать новая соцсеть.