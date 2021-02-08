Financial Times: новые рекламные инструменты позволят TikTok конкурировать с Facebook

TikTok представил рекламодателям новые инструменты продвижения, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. Одна из новых функций — возможность самым популярным пользователям платформы делиться ссылками на товары и автоматически получать комиссионные с продаж. По словам одного из собеседников издания, авторы видео смогут ссылаться на любые понравившиеся продукты, даже если они официально не сотрудничают с брендом.

Также соцсеть стремится дать компаниям возможность демонстрировать каталоги своей продукции. Среди других ожидаемых нововведений «шопинг в прямом эфире» — мобильная версия телевизионных шопинг-каналов, где пользователи смогут покупать товары в несколько кликов. Эти инструменты продолжают функцию live shopping, которую TikTok будет развивать совместно с Walmart.

Новые рекламные функции TikTok, который уже объявил о партнерстве с e-commerce платформой Shopify, позволят соцсети еще больше конкурировать с Facebook на американском рынке, отмечает издание. Также TikTok планирует продолжить развитие своей рекламной «платформы самообслуживания», которая позволит брендам самим, без посредников, размещать объявления, рассказали двое собеседников издания. Помимо этого, компания стремится улучшить таргетинг рекламы, включая отслеживание пользователей.

Самое большое преимущество TikTok — обширная и частично не охваченная молодая аудитория: 40% пользователей соцсети не имеют учетной записи в Facebook, 63% - в Twitter, приводит издание информацию от одного из маркетологов. Также представители рынка отмечают, что на видеоплатформе кампании исчисляются миллиардами просмотров, тогда как на других платформах — миллионами.

В начале февраля TikTok объявил о глобальном партнерстве с рекламной группой WPP. Группа получит ранний доступ к новым рекламным продуктам соцсети. Партнерство включает в себя интеграцию маркетинговых API и новых форматов, таких как дополненная реальность. Кроме этого, TikTok создаст сеть креаторов для сотрудничества с клиентами WPP на эксклюзивных условиях.