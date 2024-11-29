Ребрендинг Tikkurila: Depot обновило имя компании, сохранив традиции и узнаваемость

Производитель красок Tikkurila с более чем столетней историей, в связи с локализацией производства на отечественных заводах, решил провести масштабный ребрендинг. Реализовать задачу взялось агентство Depot, сделав упор на преемственность и историческое наследие компании. Подробностями команда проекта поделилась с редакцией Sostav.

История бренда

Tikkurila — производитель лакокрасочных материалов с более чем 160 лет истории и мирового опыта разработок. Они изготавливают продукцию во всех ключевых категориях.



В России краски Tikkurila известны с 70-х годов. Именно их использовали для строительства объектов олимпиады в Москве. В работе над новым названием и логотипом было важно сохранить узнаваемость бренда, его историческое наследие.



За последние годы компания ООО «Тиккурила» перенесла производство ранее импортируемого ассортимента продукции Tikkurila в Санкт-Петербург, сохранив оригинальную продуктовую технологию, потребительские свойства и высокий уровень качества и экологичности. С 2025 года продукция Tikkurila, выпускаемая на заводах компании в Санкт-Петербурге, будет производиться и продаваться под новым брендом Tikkivala.

Новое имя

Компания обратилась к команде Depot за разработкой названия и логотипа для нового бренда. Tikkivala унаследовал всю экспертизу и ценности бренда Tikkurila. В новом названии важно было сохранить преемственность и историю. Поэтому за идеями команда Depot обратилась к истокам финской народной мудрости. Tekevälle sattuu (фин) — поговорка, означающая, что важнее всего не сомневаться и приступать к действиям для достижения своих целей. Она подчёркивает значимость активности и решимости в жизни человека. Поэтому в буквальном переводе tekevälle — тот, кто готов к созданию чего-то нового. Так, путём словообразования, команда Depot получила созвучное с прошлым название Tikkivala.



В логотипе они также ориентировались на преемственность и оставили укрепившийся символ — корону — но осовременили его. Благодаря простым линиям и цветовому решению им удалось воссоздать знакомый образ и сохранить узнаваемость среди устоявшейся аудитории бренда. Следуя трендам на простоту, команда Depot создала лаконичный логотип.

Галина Евдокимова, директор вербальных коммуникаций Depot: От основания компании и её прихода в Россию до современных дней Tikkurila помогала людям воплощать самые разные идеи. А когда пришло время меняться, именно творчество и созидание стало главным символом бренда.

Екатерина Балон, директор по маркетингу и инновациям Tikkivala: Найденное решение стилизации короны является логичным шагом развития логотипа Tikkurila. В него вложено много смыслов, каждый видит свое: кто-то легко считывает корону, кто-то малярную кисть, а кто-то восход и лучи солнца. Несмотря на то что само слово Tikkivala фантазийное, оно родилось из смыслов и ассоциаций с финской народной культурой, и сохраняет историческое наследие. Таким образом, в новом логотипе и нейминге мы достигли не только визуальной, но и фонетической преемственности.

Команда проекта

Tikkivala (клиент)

Depot (агентство)

Исполнительный креативный директор: Анастасия Третьякова

Креативный директор: Алексей Фадеев

Директор копирайтерского отдела: Галина Евдокимова

Копирайтер: Александр Жегулов

Арт-директор: Александр Петухов

Дизайнер: Ксения Мирохина

Дизайнер: Юлия Львовская

Руководитель проекта: Алёна Иванчикова

Директор клиентской группы: Александра Иванова

Менеджер по развитию бизнеса: София Левченко