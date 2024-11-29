Ребрендинг Tikkurila: Depot обновило имя компании, сохранив традиции и узнаваемость

Производитель красок Tikkurila с более чем столетней историей, в связи с локализацией производства на отечественных заводах, решил провести масштабный ребрендинг. Реализовать задачу взялось агентство Depot, сделав упор на преемственность и историческое наследие компании. Подробностями команда проекта поделилась с редакцией Sostav.
История бренда
Tikkurila — производитель лакокрасочных материалов с более чем 160 лет истории и мирового опыта разработок. Они изготавливают продукцию во всех ключевых категориях.
В России краски Tikkurila известны с 70-х годов. Именно их использовали для строительства объектов олимпиады в Москве. В работе над новым названием и логотипом было важно сохранить узнаваемость бренда, его историческое наследие.
За последние годы компания ООО «Тиккурила» перенесла производство ранее импортируемого ассортимента продукции Tikkurila в Санкт-Петербург, сохранив оригинальную продуктовую технологию, потребительские свойства и высокий уровень качества и экологичности. С 2025 года продукция Tikkurila, выпускаемая на заводах компании в Санкт-Петербурге, будет производиться и продаваться под новым брендом Tikkivala.
Новое имя
Компания обратилась к команде Depot за разработкой названия и логотипа для нового бренда. Tikkivala унаследовал всю экспертизу и ценности бренда Tikkurila. В новом названии важно было сохранить преемственность и историю. Поэтому за идеями команда Depot обратилась к истокам финской народной мудрости. Tekevälle sattuu (фин) — поговорка, означающая, что важнее всего не сомневаться и приступать к действиям для достижения своих целей. Она подчёркивает значимость активности и решимости в жизни человека. Поэтому в буквальном переводе tekevälle — тот, кто готов к созданию чего-то нового. Так, путём словообразования, команда Depot получила созвучное с прошлым название Tikkivala.
В логотипе они также ориентировались на преемственность и оставили укрепившийся символ — корону — но осовременили его. Благодаря простым линиям и цветовому решению им удалось воссоздать знакомый образ и сохранить узнаваемость среди устоявшейся аудитории бренда. Следуя трендам на простоту, команда Depot создала лаконичный логотип.
Галина Евдокимова, директор вербальных коммуникаций Depot:
От основания компании и её прихода в Россию до современных дней Tikkurila помогала людям воплощать самые разные идеи. А когда пришло время меняться, именно творчество и созидание стало главным символом бренда.
Екатерина Балон, директор по маркетингу и инновациям Tikkivala:
Найденное решение стилизации короны является логичным шагом развития логотипа Tikkurila. В него вложено много смыслов, каждый видит свое: кто-то легко считывает корону, кто-то малярную кисть, а кто-то восход и лучи солнца. Несмотря на то что само слово Tikkivala фантазийное, оно родилось из смыслов и ассоциаций с финской народной культурой, и сохраняет историческое наследие. Таким образом, в новом логотипе и нейминге мы достигли не только визуальной, но и фонетической преемственности.
Команда проекта
Tikkivala (клиент)
Depot (агентство)
Исполнительный креативный директор: Анастасия Третьякова
Креативный директор: Алексей Фадеев
Директор копирайтерского отдела: Галина Евдокимова
Копирайтер: Александр Жегулов
Арт-директор: Александр Петухов
Дизайнер: Ксения Мирохина
Дизайнер: Юлия Львовская
Руководитель проекта: Алёна Иванчикова
Директор клиентской группы: Александра Иванова
Менеджер по развитию бизнеса: София Левченко