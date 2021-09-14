The Clients придали новый облик проекту об эстетике потребления от «СберПервого» и Visa

«Цифровой сад» — это проект об осознанном потреблении от премиального подразделения «СберПервого» и Visa, где приглашенные эксперты в видеоинтервью размышляют о дизайне, моде, искусстве, гастрономии. Новый сезон «Цифрового сада» запустили агентство The Clients , разработчики Digital Lab и продакшн-студия Pinery. О том, как новая стилистика сделала более очевидной идею бла­го­ра­зум­ного по­треб­ле­ния, Sostav рассказала команда The Clients.

О проекте

Одна из главных целей проекта — привлечь внимание к важности эстетики потребления, которая напрямую влияет на качество жизни. Новый формат должен открыть путь к эстетичному потреблению, когда человек одновременно получает удовольствие от покупок и развивается. Проект дополнен тематической подборкой специальных предложений для держателей карт Visa Infinite.



Мария Поденко, руководитель «СберПервый»: Это уникальный проект, который привлекает внимание к важности личностного развития и получения радости от жизни. Осознанное потребление — это не только развлечение, но и способ своими покупками вносить вклад в развитие общества и самосовершенствоваться. Герои «Цифрового сада» как никто другой знают, как брать от жизни все и делать мир вокруг себя лучше.

Разработка дизайна

Представители агентства рассказали, что на дизайн-сессии с клиентом обсудили несколько вариантов, каким должен быть сад:

ярким тропическим или даже интерактивным кислотным;

ботаническими джунглями;

садом современного искусства;

классическим античным.

Выбрали последний вариант — формат спокойного места для размышлений с большим количеством воздуха, пространства, зелени и простыми архитектурными формами. Новая стилистика сайта сделала более очевидной идею садов Эпикура и эпикуреизма — философии, в ос­но­ве которой ле­жит бла­го­ра­зум­ное удо­вольст­вие, то есть по­треб­ле­ние не толь­ко ра­ди по­треб­ле­ния.

При входе на сайт пользователей встречает фраза, которая висела на воротах эпикурейского сада в Афинах: «Гость, тебе здесь будет хорошо. Здесь удовольствие — высшее благо».

По словам дизайнеров, верстка основной части сайта также стала более легкой и воздушной, цвета — более деликатными, природными: мрамор, графит, песчаник, олива и бордо. Для заголовков использовали изящный суперакцидентный шрифт Юрия Гордона Baza Art, вдохновленный эстетикой глянцевых журналов.

Кроме того, специально для сайта разработали 3D-пейзажи с архитектурными элементами, отсылающими к античности, но в то же время создающими настроение современного сада в цифровом пространстве.

Лидия Капыш, дизайн-директор The Clients: Теплый, нагретый солнцем мрамор, тихий шелест оливковых деревьев, легкий вкус вина на губах, умиротворение и спокойствие, разлитое в воздухе — таким мы представили себе эпикурейский Сад, в тени которого так и хочется пофилософствовать о природе, удовольствии и природе удовольствия.

В агентстве продумали и фотостиль, который использовался при съемках интервью. Минималистичная студия с простыми геометричными формами в качестве декора, много света и естественные позы, эмоции и макияж. Простые, не слишком яркие растения продолжают идею и играют роль аксессуаров.

О героях

Сейчас на сайте доступен первый выпуск нового сезона. Он посвящен гастрономическим удовольствиям. Его героем стал журналист, эксперт высокой кухни и путешественник Геннадий Йозефавичус. В выпуске можно узнать, как воспитать свой вкус и узнать культуру другого региона через кулинарию, как формируются оценки Мишлен, а также об эстетике Fine Dining.

Героем следующего видео станет сооснователь спортивных проектов I Love Supersport и Ironstar Максим Журило. Он расскажет, как превратить физическую активность из страдания в радость, почему людям старше 50 можно и нужно показывать выдающиеся спортивные результаты, а также как далекому от спорта человеку отважиться на тренировки.

Состав творческой группы

«СберПервый» (клиент)

Мария Поденко — руководитель

Мария Сергеева — директор по маркетингу

Варвара Омельченко — старший креативный продюсер

Павел Будберг — продюсер проекта

Ярослав Азаров — руководитель направления PR + Digital

The Clients (креатив и дизайн)

Иван Дергачев — креативный директор

Лидия Капыш — арт-директор

Елена Савина — менеджер проекта

Мария Чечелова — аккаунт-директор

Михаил Скрипин — 3D-художник

Наталья Кучишкина — дизайнер

Екатерина Кузнецова — дизайнер

Digital Lab (разработка сайта)

Ярослав Черных — ведущий менеджер проектов

Дмитрий Мезенин — 3D, motion

Юрий Кубицкий — 3D-графика

Ксения Кузнецова — копирайтер

Pinery (продакшн)

Семен Закружный — генеральный продюсер

Макс Левин — исполнительный продюсер

Мари Кулешова — продюсер проекта

Ваня Кондратьев — ассистент продюсера

Алла Алексеевская — шеф-редактор

Рома Глова — режиссер-постановщик

Дима Сакмаркин — оператор-постановщик

Леша Дьяченко, Максим Сакмаркин — операторы

Леша Романов — гаффер

Сережа Шиловс — механик камеры

Александ Скиба — дирекция

Оля Крячкова — художник-постановщик

Антон Кронин, Юра Игумнов — реквизиторы

Оля Чуковская — стилист

Лера Басова — ассистент стилиста

Валя Ниязова, Галя Пантелеева, Вера Бойкова — художники по гриму и волосам