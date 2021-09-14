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Дизайн сайта - Liqium

18+
14.09.2021 в 15:41

The Clients придали новый облик проекту об эстетике потребления от «СберПервого» и Visa

Дизайн подчеркнул, как окружающие вещи формируют личность, образ жизни и среду

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«Цифровой сад» — это проект об осознанном потреблении от премиального подразделения «СберПервого» и Visa, где приглашенные эксперты в видеоинтервью размышляют о дизайне, моде, искусстве, гастрономии. Новый сезон «Цифрового сада» запустили агентство The Clients , разработчики Digital Lab и продакшн-студия Pinery. О том, как новая стилистика сделала более очевидной идею бла­го­ра­зум­ного по­треб­ле­ния, Sostav рассказала команда The Clients.

О проекте

Одна из главных целей проекта — привлечь внимание к важности эстетики потребления, которая напрямую влияет на качество жизни. Новый формат должен открыть путь к эстетичному потреблению, когда человек одновременно получает удовольствие от покупок и развивается. Проект дополнен тематической подборкой специальных предложений для держателей карт Visa Infinite.

Мария Поденко, руководитель «СберПервый»:

Это уникальный проект, который привлекает внимание к важности личностного развития и получения радости от жизни. Осознанное потребление — это не только развлечение, но и способ своими покупками вносить вклад в развитие общества и самосовершенствоваться. Герои «Цифрового сада» как никто другой знают, как брать от жизни все и делать мир вокруг себя лучше.

Разработка дизайна

Представители агентства рассказали, что на дизайн-сессии с клиентом обсудили несколько вариантов, каким должен быть сад:

  • ярким тропическим или даже интерактивным кислотным;
  • ботаническими джунглями;
  • садом современного искусства;
  • классическим античным.

Выбрали последний вариант — формат спокойного места для размышлений с большим количеством воздуха, пространства, зелени и простыми архитектурными формами. Новая стилистика сайта сделала более очевидной идею садов Эпикура и эпикуреизма — философии, в ос­но­ве которой ле­жит бла­го­ра­зум­ное удо­вольст­вие, то есть по­треб­ле­ние не толь­ко ра­ди по­треб­ле­ния.

При входе на сайт пользователей встречает фраза, которая висела на воротах эпикурейского сада в Афинах: «Гость, тебе здесь будет хорошо. Здесь удовольствие — высшее благо».

По словам дизайнеров, верстка основной части сайта также стала более легкой и воздушной, цвета — более деликатными, природными: мрамор, графит, песчаник, олива и бордо. Для заголовков использовали изящный суперакцидентный шрифт Юрия Гордона Baza Art, вдохновленный эстетикой глянцевых журналов.

Кроме того, специально для сайта разработали 3D-пейзажи с архитектурными элементами, отсылающими к античности, но в то же время создающими настроение современного сада в цифровом пространстве.

Лидия Капыш, дизайн-директор The Clients:

Теплый, нагретый солнцем мрамор, тихий шелест оливковых деревьев, легкий вкус вина на губах, умиротворение и спокойствие, разлитое в воздухе — таким мы представили себе эпикурейский Сад, в тени которого так и хочется пофилософствовать о природе, удовольствии и природе удовольствия.

В агентстве продумали и фотостиль, который использовался при съемках интервью. Минималистичная студия с простыми геометричными формами в качестве декора, много света и естественные позы, эмоции и макияж. Простые, не слишком яркие растения продолжают идею и играют роль аксессуаров.

О героях

Сейчас на сайте доступен первый выпуск нового сезона. Он посвящен гастрономическим удовольствиям. Его героем стал журналист, эксперт высокой кухни и путешественник Геннадий Йозефавичус. В выпуске можно узнать, как воспитать свой вкус и узнать культуру другого региона через кулинарию, как формируются оценки Мишлен, а также об эстетике Fine Dining.

Героем следующего видео станет сооснователь спортивных проектов I Love Supersport и Ironstar Максим Журило. Он расскажет, как превратить физическую активность из страдания в радость, почему людям старше 50 можно и нужно показывать выдающиеся спортивные результаты, а также как далекому от спорта человеку отважиться на тренировки.

Состав творческой группы

«СберПервый» (клиент)

Мария Поденко — руководитель
Мария Сергеева — директор по маркетингу
Варвара Омельченко — старший креативный продюсер
Павел Будберг — продюсер проекта
Ярослав Азаров — руководитель направления PR + Digital

The Clients (креатив и дизайн)

Иван Дергачев — креативный директор
Лидия Капыш — арт-директор
Елена Савина — менеджер проекта
Мария Чечелова — аккаунт-директор
Михаил Скрипин — 3D-художник
Наталья Кучишкина — дизайнер
Екатерина Кузнецова — дизайнер

Digital Lab (разработка сайта)

Ярослав Черных — ведущий менеджер проектов
Дмитрий Мезенин — 3D, motion
Юрий Кубицкий — 3D-графика
Ксения Кузнецова — копирайтер

Pinery (продакшн)

Семен Закружный — генеральный продюсер
Макс Левин — исполнительный продюсер
Мари Кулешова — продюсер проекта
Ваня Кондратьев — ассистент продюсера
Алла Алексеевская — шеф-редактор
Рома Глова — режиссер-постановщик
Дима Сакмаркин — оператор-постановщик
Леша Дьяченко, Максим Сакмаркин — операторы
Леша Романов — гаффер
Сережа Шиловс — механик камеры
Александ Скиба — дирекция
Оля Крячкова — художник-постановщик
Антон Кронин, Юра Игумнов — реквизиторы
Оля Чуковская — стилист
Лера Басова — ассистент стилиста
Валя Ниязова, Галя Пантелеева, Вера Бойкова — художники по гриму и волосам

The Clients Digital Lab
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