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18+
14.06.2023 в 16:40

«Теремок» откроет свои рестораны

Компания планирует постепенно уйти с фудкортов в торговых центров

Сеть быстрого питания «Теремок» постепенно уйдёт с фудкортов в торговых центрах и откроет собственные рестораны с посадочным залом, сообщил НТВ основатель и управляющий сети Михаил Гончаров в в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, кухня сети «выше уровня тех заведений», в которых её предлагают.

«Мы просто на фудкорте поставили рядом еду из [других точек быстрого питания] и «Теремка», и это просто как небо и земля и по виду, и по вкусу, и по качеству. И тогда мы поняли: если мы предложим нашу еду в красивом ресторане с хорошей мебелью, с настоящей посудой, со столовыми приборами, то, наверное, это будет для потребителя большой плюс. Наша гипотеза оказалась верной», — пояснил Гончаров.

Основатель «Теремка» считает, что заведение «переросло блинную концепцию». Блины занимают лишь 40% продаж на сегодня.

«Это доминирующий продукт, мы в нём специалисты экстра-класса, но ещё 40% — это блюда русской кухни», — подытожил Михаил Гончаров.

В 2022 году сеть запустила собственную доставку.

Недавно стало известно, что собственные рестораны под брендом «Лента Fresh» откроет сеть гипермаркетов «Лента». Фирменные заведения будут работать в гипермаркетах вместо других ресторанов, которые располагались там раньше.

Бренд одновременно является и собственной торговой маркой «Ленты» для категории свежих продуктов: готовой еды, овощей и фруктов. По всей видимости, сеть планирует таким образом привнести единую концепцию в фудзоны гипермаркетов.

Рестораны теремок еда
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