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18+
13.06.2023 в 18:40

«Лента» запустит собственные рестораны

Ритейлер набирает сотрудников в новые заведения

Сеть гипермаркетов «Лента» готовится к открытию рестораны под собственным брендом «Лента Fresh», сообщает «Продукт медиа». Фирменные заведения будут работать в гипермаркетах вместо других ресторанов, которые располагались там раньше.

Бренд одновременно является и собственной торговой маркой «Ленты» для категории свежих продуктов: готовой еды, овощей и фруктов. По всей видимости, сеть планирует таким образом привнести единую концепцию в фудзоны гипермаркетов. Как отмечает «Продукт медиа», возможно, сеть планирует таким образом привнести единую концепцию в фудзоны гипермаркетов.

Сейчас ритейлер рекламирует открытие новых ресторанов и набирает персонал.

В 2023 году компания в целом стала больше тратить на продвижение. В первом квартале текущего года рекламные расходы FMCG-ритейлера «Лента» выросли на 3,9% год к году — с 1,66 до 1,73 млрд руб. «Прочие расходы снизились на 13%», — отметили в компании.

По итогам первых трёх месяцев текущего года продажи «Ленты» снизились на 5,8% и составили 124,6 млрд руб. Розничные продажи сократились на 6,2% до 122,5 млрд руб. по сравнению с 130,5 млрд руб. в первом квартале 2022 года «на фоне снижения сопоставимых розничных продаж на 5,6%, что было частично компенсировано органическим ростом торговой площади на 0,9%», указали в компании. Общая плотность продаж снизилась на 3,4% год к году.

Лента Рестораны Ритейл бизнес
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