В Калуге наладят выпуск автомобилей нового российского бренда Tenet

Группа компаний AGR Automotive Group и китайская Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей нового российского бренда Tenet. Документ закрепляет сотрудничество в создании «комфортных и безопасных» машин на «высокотехнологичной модульной платформе» с высокой степенью локализации компонентов. Об этом сообщается на сайте AGR.

Производство автомобилей будет запущено в Калуге. На первом этапе оно будет организовано методом крупноузловой сборки, которая сразу начнется на главном конвейере. Его оборудование пройдет процесс адаптации для запуска первой модели бренда Tenet. В начале второго квартала 2025 года планируется переход к серийному выпуску с постепенным увеличением объемов на «запланированные мощности». О каких объемах выпуска идет речь, в релизе не уточняется.

Как отмечают в компании, параллельно с крупноузловой сборкой будут вестись работы по подготовке к переходу на производство полного цикла, включающего операции сварки и окраски. Запуск мелкоузловой сборки запланирован в третьем квартале 2025 года. Кроме того, соглашение о технологическом партнерстве предусматривает создание единого центра НИОКР, а также развитие кластера локальных поставщиков.

Стороны подчеркивают, что сотрудничество направлено на развитие отечественного автопрома и внедрение современных технологий. Развитие нового бренда Tenet станет «важным шагом» в создании конкурентоспособных автомобилей российского производства.

AGR Automotive Group представила новый российский автомобильный бренд Tenet 12 февраля.