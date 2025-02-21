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21.02.2025 в 09:52

В Калуге наладят выпуск автомобилей нового российского бренда Tenet

AGR Automotive Group договорилась с китайской Defetoo о технологическом партнерстве

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Группа компаний AGR Automotive Group и китайская Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей нового российского бренда Tenet. Документ закрепляет сотрудничество в создании «комфортных и безопасных» машин на «высокотехнологичной модульной платформе» с высокой степенью локализации компонентов. Об этом сообщается на сайте AGR.

Производство автомобилей будет запущено в Калуге. На первом этапе оно будет организовано методом крупноузловой сборки, которая сразу начнется на главном конвейере. Его оборудование пройдет процесс адаптации для запуска первой модели бренда Tenet. В начале второго квартала 2025 года планируется переход к серийному выпуску с постепенным увеличением объемов на «запланированные мощности». О каких объемах выпуска идет речь, в релизе не уточняется.

Как отмечают в компании, параллельно с крупноузловой сборкой будут вестись работы по подготовке к переходу на производство полного цикла, включающего операции сварки и окраски. Запуск мелкоузловой сборки запланирован в третьем квартале 2025 года. Кроме того, соглашение о технологическом партнерстве предусматривает создание единого центра НИОКР, а также развитие кластера локальных поставщиков.

Фото: AGR Automotive Group

Стороны подчеркивают, что сотрудничество направлено на развитие отечественного автопрома и внедрение современных технологий. Развитие нового бренда Tenet станет «важным шагом» в создании конкурентоспособных автомобилей российского производства.

AGR Automotive Group представила новый российский автомобильный бренд Tenet 12 февраля.

Tenet АГР Холдинг Defetoo
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