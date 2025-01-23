Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Okkam

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.01.2025 в 18:00

Подборка тендеров: МТС, «Почта России», «Магнит» и другие

Сроки подачи заявок завершаются 29 января — 31 декабря 2025 года

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут маркетинговое агентство «СберМаркетинг», цифровая экосистема МТС, «Почта России», маркетплейс Ozon, торговая сеть «Магнит», компания «Медиа Бизнес Солюшенс», холдинг VK, онлайн-магазин «ВсеИнструменты.ру», фэшн-ретейлер Melon Fashion Group и строительный торговый дом «Петрович». Сроки подачи заявок завершаются 29 января — 31 декабря 2025 года.

«СберМаркетинг». Агентство запрашивает предложения исполнителей, готовых размещать рекламные кампании клиентов на международных ресурсах. Доступно два лота: первый — размещение медийной рекламы в зарубежных медиаканалах, а также через зарубежные рекламные платформы, второй — размещение в китайских СМИ и социальных сетях.

Поставщик должен будет размещать кампании в медиаканалах и соцсетях, сопровождать их, заниматься производством и адаптацией рекламных материалов, готовить отчетность по проведенным кампаниям.

Заявки ждут до 18:00 по московскому времени 29 января 2025 года, итоги подведут 17 февраля того же года.

МТС. Компания заинтересована в проведении маркетинговых исследований с использованием качественной методологии в 2025−2027 годах. Сейчас МТС запрашивает предложения от поставщиков. Доступно семь лотов: офлайн-проекты, онлайн-проекты, спецпроекты (нестандартные исследования с применением специальных методик), исследования на рынке B2B, рекрут, анализ данных, дети.

Заявки можно присылать до 4 февраля 2025 года.

«Почта России». Предприятие ищет исполнителей, которые будут мониторить ключевые показатели здоровья бренда в конкурентной среде, и сейчас запрашивает цены. Предстоит оценивать рыночную ситуацию с точки зрения потребителя, который выбирает товары и услуги, опираясь на свои предпочтения конкретных торговых марок. Необходимо будет проводить фокус-групповые дискуссии и онлайн-интервью.

Прием заявок — до 23:55 по московскому времени 29 января 2025 года.

Ozon. Маркетплейс выбирает пул партнеров на оказание рекламно-информационных услуг. Документы по тендеру доступны после подписания NDA.

Прием заявок завершается в 12:00 по московскому времени 31 декабря 2025 года.

«Магнит». Сеть магазинов запрашивает предложения на размещение рекламы в соцсетях и ждет заявок от желающих до 11:00 по московскому времени 31 января 2025 года.

Также компания проводит запрос предложений от поставщиков на размещение рекламы в печатных изданиях (заявку можно подать до 12:00 по московскому времени 29 января 2025 года).

Кроме того, «Магнит» заинтересован в размещении бегущей строки, телетекста, экранной заставки и рекламных роликов на телевидении. Перечень каналов для размещения согласовывается между заказчиком и исполнителем за один месяц. Заказчик направляет текст за 10 рабочих дней до начала срока размещения. Окончание приема заявок — 10:00 по московскому времени 29 января 2025 года.

«Медиа Бизнес Солюшенс». Компания запрашивает предложения от поставщиков, готовых продвигать посты (видео/текст/фото) во «ВКонтакте» посредством репостов (без комментариев) в релевантные сообщества для СТС и «Нового канала». Период оказания услуг — 12 месяцев. Будет выбран один исполнитель.

Заявки можно присылать до 12:00 по московскому времени 30 января 2025 года.

VK. Холдинг объявил квалификационный отбор исполнителей, которые будут проводить качественные исследования полного цикла для нужд компаний группы. В числе методов сбора информации — фокус-группы, глубинные и экспертные интервью, онлайн-форумы, дневниковые исследования, наблюдение, семиотика, этнография, воркшоп, включая использование проективных методик.

Подрядчику предстоит разрабатывать дизайн и инструментарий исследования, сдавать отчетность, оказывать консультационную поддержку заказчику.

Заявки принимают до 15:00 по московскому времени 3 февраля 2025 года. Они будут рассмотрены до 24 февраля того же года.

«ВсеИнструменты.ру». Интернет-магазин ищет PR-агентство, которое будет формировать контент-план, готовить пресс-релизы, колонки, интервью и комментарии для СМИ. Среди других задач — исследования на основе данных и опросов по B2B-тематике, работа со спикерами, проведение медиа-тренингов, размещение инфоповодов в Telegram.

У подрядчика должны быть B2B-кейсы в PR, опыт работы с крупными компаниями, в числе которых «Яндекс», «Сбер», «Авито», «Сибур», «Северсталь» и другие.

Прием заявок идет до 13:00 по московскому времени 31 января 2025 года.

Melon Fashion Group. Фэшн-ретейлер запрашивает предложения от исполнителей, которые готовы заняться диджитал-продвижением бренда IDOL.

Время окончания подачи заявок — 12:00 по московскому времени 6 февраля 2025 года. Подведение итогов запланировано на 21 февраля того же года.

«Петрович». Торговый дом объявил годовой тендер на инфлюенс-маркетинг. К участию допускаются агентства, существующие на рынке больше трех лет. По итогам сбора предложений будет проведена переторжка (процедура, в рамках которой участники закупки могут улучшить свое предложение и увеличить шансы на победу).

Тендерное задание состоит из двух частей, являющихся одним лотом. Необходимо подобрать релевантных блогеров с оптимальным CPV под заданные критерии и подготовить стратегию продвижения через инфлюенсеров открытия нового гипермаркета в Екатеринбурге (новый регион присутствия).

Заявки ждут до 14:00 по московскому времени 29 января 2025 года.

Тендеры подборка тендеров
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Тендеры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.