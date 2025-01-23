Подборка тендеров: МТС, «Почта России», «Магнит» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут маркетинговое агентство «СберМаркетинг», цифровая экосистема МТС, «Почта России», маркетплейс Ozon, торговая сеть «Магнит», компания «Медиа Бизнес Солюшенс», холдинг VK, онлайн-магазин «ВсеИнструменты.ру», фэшн-ретейлер Melon Fashion Group и строительный торговый дом «Петрович». Сроки подачи заявок завершаются 29 января — 31 декабря 2025 года.

«СберМаркетинг». Агентство запрашивает предложения исполнителей, готовых размещать рекламные кампании клиентов на международных ресурсах. Доступно два лота: первый — размещение медийной рекламы в зарубежных медиаканалах, а также через зарубежные рекламные платформы, второй — размещение в китайских СМИ и социальных сетях.

Поставщик должен будет размещать кампании в медиаканалах и соцсетях, сопровождать их, заниматься производством и адаптацией рекламных материалов, готовить отчетность по проведенным кампаниям.

Заявки ждут до 18:00 по московскому времени 29 января 2025 года, итоги подведут 17 февраля того же года.

МТС. Компания заинтересована в проведении маркетинговых исследований с использованием качественной методологии в 2025−2027 годах. Сейчас МТС запрашивает предложения от поставщиков. Доступно семь лотов: офлайн-проекты, онлайн-проекты, спецпроекты (нестандартные исследования с применением специальных методик), исследования на рынке B2B, рекрут, анализ данных, дети.

Заявки можно присылать до 4 февраля 2025 года.

«Почта России». Предприятие ищет исполнителей, которые будут мониторить ключевые показатели здоровья бренда в конкурентной среде, и сейчас запрашивает цены. Предстоит оценивать рыночную ситуацию с точки зрения потребителя, который выбирает товары и услуги, опираясь на свои предпочтения конкретных торговых марок. Необходимо будет проводить фокус-групповые дискуссии и онлайн-интервью.

Прием заявок — до 23:55 по московскому времени 29 января 2025 года.

Ozon. Маркетплейс выбирает пул партнеров на оказание рекламно-информационных услуг. Документы по тендеру доступны после подписания NDA.

Прием заявок завершается в 12:00 по московскому времени 31 декабря 2025 года.

«Магнит». Сеть магазинов запрашивает предложения на размещение рекламы в соцсетях и ждет заявок от желающих до 11:00 по московскому времени 31 января 2025 года.

Также компания проводит запрос предложений от поставщиков на размещение рекламы в печатных изданиях (заявку можно подать до 12:00 по московскому времени 29 января 2025 года).

Кроме того, «Магнит» заинтересован в размещении бегущей строки, телетекста, экранной заставки и рекламных роликов на телевидении. Перечень каналов для размещения согласовывается между заказчиком и исполнителем за один месяц. Заказчик направляет текст за 10 рабочих дней до начала срока размещения. Окончание приема заявок — 10:00 по московскому времени 29 января 2025 года.

«Медиа Бизнес Солюшенс». Компания запрашивает предложения от поставщиков, готовых продвигать посты (видео/текст/фото) во «ВКонтакте» посредством репостов (без комментариев) в релевантные сообщества для СТС и «Нового канала». Период оказания услуг — 12 месяцев. Будет выбран один исполнитель.

Заявки можно присылать до 12:00 по московскому времени 30 января 2025 года.

VK. Холдинг объявил квалификационный отбор исполнителей, которые будут проводить качественные исследования полного цикла для нужд компаний группы. В числе методов сбора информации — фокус-группы, глубинные и экспертные интервью, онлайн-форумы, дневниковые исследования, наблюдение, семиотика, этнография, воркшоп, включая использование проективных методик.

Подрядчику предстоит разрабатывать дизайн и инструментарий исследования, сдавать отчетность, оказывать консультационную поддержку заказчику.

Заявки принимают до 15:00 по московскому времени 3 февраля 2025 года. Они будут рассмотрены до 24 февраля того же года.

«ВсеИнструменты.ру». Интернет-магазин ищет PR-агентство, которое будет формировать контент-план, готовить пресс-релизы, колонки, интервью и комментарии для СМИ. Среди других задач — исследования на основе данных и опросов по B2B-тематике, работа со спикерами, проведение медиа-тренингов, размещение инфоповодов в Telegram.

У подрядчика должны быть B2B-кейсы в PR, опыт работы с крупными компаниями, в числе которых «Яндекс», «Сбер», «Авито», «Сибур», «Северсталь» и другие.

Прием заявок идет до 13:00 по московскому времени 31 января 2025 года.

Melon Fashion Group. Фэшн-ретейлер запрашивает предложения от исполнителей, которые готовы заняться диджитал-продвижением бренда IDOL.

Время окончания подачи заявок — 12:00 по московскому времени 6 февраля 2025 года. Подведение итогов запланировано на 21 февраля того же года.

«Петрович». Торговый дом объявил годовой тендер на инфлюенс-маркетинг. К участию допускаются агентства, существующие на рынке больше трех лет. По итогам сбора предложений будет проведена переторжка (процедура, в рамках которой участники закупки могут улучшить свое предложение и увеличить шансы на победу).

Тендерное задание состоит из двух частей, являющихся одним лотом. Необходимо подобрать релевантных блогеров с оптимальным CPV под заданные критерии и подготовить стратегию продвижения через инфлюенсеров открытия нового гипермаркета в Екатеринбурге (новый регион присутствия).

Заявки ждут до 14:00 по московскому времени 29 января 2025 года.