Подборка тендеров: «Т-Банк», VK, «Вымпелком» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут «Т-Банк», маркетплейс Ozon, интернет-холдинг VK, агентство «СберМаркетинг», сеть клиник и медицинских центров «Медси», телекоммуникационная компания «Вымпелком», «ОТП Банк», оператор сотовой связи T2 и «Почта Банк». Сроки подачи заявок завершаются 20-25 ноября.

«Т-Банк». Кредитная организация ищет агентства, готовые размещать рекламные кампании в cервисах «Яндекса» и VK. Компания проводит предварительный квалификационный отбор участников.

Предметом закупки является создание аккаунта, размещение кампаний, оплата и предоставление доступа заказчику к рекламным кабинетам в сервисах «Директ», «ПромоСтраницы», «Яндекс Карты», «Яндекс Бизнес», «VK реклама», Mytarget, VKR и других.

Приём заявок идёт до 12:00 по московскому времени 20 ноября 2024 года, подведение итогов запланировано на 18:00 по московскому времени 31 декабря того же года.

Ozon. Маркетплейс заинтересован в разработке фирменного стиля для диджитал-рекламы вакансий. Онлайн-ретейлер запрашивает предложения от поставщиков. Тестовое задание и бриф будут доступны участникам тендера после подписания NDA.

Заявку можно подать до 14:00 по московскому времени 25 ноября 2024 года.

VK. Интернет-холдинг проводит квалификационный отбор исполнителей для выпуска развлекательного и образовательного контента, короткометражных роликов, подкастов и других форматов на основе собственных производственных мощностей.

Заявки принимают до 19:00 по московскому времени 25 ноября 2024 года. Их рассмотрят до 19:00 по московскому времени 27 декабря того же года.

«СберМаркетинг». Агентство запрашивает предложения поставщиков, готовых предоставить доступ напрямую к инвентарю для самостоятельного запуска рекламных кампаний на стороне «СберМаркетинга» (self-service). Также компания заинтересована в услугах по предоставлению доступа к брифингу и коммуникации с площадкой в почте или в чате, где закупка осуществляется силами самой площадки (full-service).

Заявок ждут до 10:00 по московскому времени 25 ноября 2024 года.

«Медси». Сеть клиник ищет исполнителей для оказания рекламных услуг в интернете. Агентству предстоит создавать кампании для «Яндекс Директа» и других площадок, делать email-рассылки и предоставлять сквозную аналитику. Обязательные каналы: контекстная и мобильная реклама, программатик и медиа, геосервисы, соцсети, агрегаторы и СРА-сети.

Заявку можно подать до 16:00 по московскому времени 22 ноября 2024 года.

«Вымпелком». Телекоммуникационная компания выбирает поставщика для проведения исследования и предоставления отчётов по тематике «Оценка рынка диджитал-рекламы» на один год с возможностью пролонгации.

Цель исследования — регулярная оценка рекламного рынка в России для принятия стратегических и тактических решений о развитии продуктов «Билайн».

Исполнителю нужно будет оценить рынок диджитал-рекламы за 2019−2028 годы в денежном выражении и структуру рынка по игрокам за 2024 год в разрезе следующих сегментов: медийная реклама, перформанс, ретейл-медиа, Digital Audio Ad, цифровая реклама у блогеров, Telecom Ads, реклама в классифайдах, аналитика. Также нужно будет подготовить полугодовой отчёт с ключевыми тенденциями, драйверами и ограничениями развития рынка диджитал-рекламы.

Окончание подачи заявок — 18:00 по московскому времени 20 ноября 2024 года.

«ОТП Банк». Кредитная организация объявила тендер на услуги маркетинга в социальных сетях. Подробности станут известны участникам после подписания соглашения о конфиденциальности. Дата окончания подачи заявок: 18:00 по московскому времени 25 ноября 2024 года.

T2. Мобильный оператор выбирает поставщика для размещения рекламы на радио в 2025−2026 годах. Заявки принимают до 15:00 по московскому времени 20 ноября 2024 года, итоги подведут до 12:00 по московскому времени 6 декабря того же года.

«Почта Банк». Кредитная организация запрашивает цены на размещение рекламных и справочно-информационных материалов с иллюстрациями и без них на онлайн-ресурсах федеральных и региональных изданий. Приём заявок — до 12:00 по московскому времени 20 ноября 2024 года.