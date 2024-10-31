Подборка тендеров: «Почта России», «Магнит», «Вымпелком» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут телекоммуникационная компания «Вымпелком», торговые сети «Магнит» и «Глобус», фэшн-ретейлер Melon Fashion Group, авиакомпания Utair, «Почта России», девелопер «Самолёт» и интернет-аптека «Еаптека». Сроки подачи заявок завершаются 6-19 ноября.

«Вымпелком». Телекоммуникационная компания выбирает поставщиков для организации публикаций в каналах Telegram. Участнику тендера нужно подтвердить свою экспертизу в сфере размещения постов в мессенджере, выделить заказчику персонального клиентского менеджера для ведения проекта и предоставить предварительный перечень и прайс-лист площадок.

Подать заявку можно до 16:00 по московскому времени 15 ноября 2024 года.

«Магнит». Сеть магазинов запрашивает предложения от исполнителей для проведения BTL-розыгрыша. Механика акции: диджитал-игра на базе мобильного приложения «Магнит», которая имеет два уровня, позволяет получать купоны на скидки и предполагает розыгрыш.

Акцию планируют провести с 5 февраля по 9 марта 2025 года. Основная задача: привлечение покупателей в магазины «Магнит», вовлечение потребителей за счёт игры и идеи простого и лёгкого выигрыша, увеличение покупок.

Заявку можно прислать до 14:00 по московскому времени 13 ноября 2024 года.

«Глобус». Розничная сеть запрашивает предложения на продвижение бренда сети гипермаркетов в 2025 году.

Требования к участникам: опыт работы в сфере закупок в ООН/DOOH, на радио, ТВ, OLV не менее 10 лет, отсутствие отрицательного опыта сотрудничества с «Глобусом», доступ и оценка эффективности, охватов на базе софтов AdMetrix (Mediascope) и ЕVA. Рекламное агентство не должно вести параллельно подрядчиков-конкурентов «Глобуса» («Лента», «Метро», «Ашан», «Магнит», «Окей», Х5 Group).

Дата окончания подачи заявок — 17:00 по московскому времени 14 ноября 2024 года.

Melon Fashion Group. Фэшн-ретейлер ищет исполнителей, готовых вести диджитал-рекламу. Заявки принимают до 20:00 по московскому времени 19 ноября 2024 года. Итоги подведут в 19:00 по московскому времени 29 ноября того же года.

Utair. Авиаперевозчик запрашивает предложения от поставщиков по разработке брендовых и коммерческих видео, повышающих узнаваемость компании и продажи билетов. Цель — привлечение новых пассажиров, даты трансляции видео: с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Желающие могут подать заявку до 22:00 по московскому времени 7 ноября 2024 года. Итоги подведут не позднее 22:00 по московскому времени 14 ноября того же года.

«Почта России». Компания объявила тендер на продвижение финансовых услуг и мобильного приложения «Почты России» в мобильном сегменте интернета с размещением программатик-рекламы через мобильную платформу.

Приём заявок осуществляется до 23:59 по московскому времени 7 ноября 2024 года.

«Самолёт». Застройщик проводит тендер на реализацию специальных проектов в 2025 году. Доступны два лота: разработка креативных концепций спецпроектов по механике 360 и годовая реализация и дистрибуция спецпроектов по механике 360.

Тестовое задание по первому лоту включает в себя разработку трёх концепций спецпроектов по механике 360, по второму — разработку медиааплана и стратегии дистрибуции проекта «Авторские маршруты 2.0».

В числе требований к исполнителю — опыт работы с крупным заказчиком и реализации охватных спецпроектов с механикой 360, наличие в штате компании проектной команды требуемой квалификации, предоставление отдельного менеджера.

Заявки можно присылать до 20:00 по московскому времени 11 ноября 2024 года. Итоги планируют подвести 5 декабря того же года.

«Еаптека». Онлайн-аптека выбирает исполнителя для размещения креативов в различных медиаканалах (диджитал, ООН, индор, радио). Период оказания услуг: с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2025 года.

Среди требований к поставщику: выручка компании за предыдущий год не меньше 500 млн руб., отсутствие соглашений с брендами «Здравсити», «Ригла», «Магнит Аптека», Apteka.ru и «Вита Фарм» на проведение рекламных кампаний в 2024−2025 годах.

Заявки ждут до 16:00 по московскому времени 6 ноября 2024 года. Итоги подведут в 19:00 по московскому времени 18 ноября того же года.