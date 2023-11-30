Подборка тендеров: «Самолёт», Fix Price, «Русагро» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут застройщик «Самолёт», сеть магазинов Fix Price, группа компаний «Русагро», производитель полимеров и каучуков «Сибур», Московская биржа и торговая сеть «Магнит». Сроки подачи заявок завершаются 4−13 декабря.

«Самолёт». Застройщик проводит предварительный квалификационный отбор подрядчиков, которым предстоит размещать контекстную рекламу продуктов «Самолёт Плюс».

Суммарный бюджет договора на период с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025-го с возможностью продления до 31 января 2026 года составляет 1 млрд руб. Это сумма примерная и может варьироваться.

Требования к участникам — выручка по интернет-рекламе за 2022 год от 1,5 млрд руб., присутствие в отраслевых рейтингах по онлайн-рекламе, подтверждённый опыт работы команды с проектами в сфере недвижимости.

Сбор заявок — до 12:00 по московскому времени 5 декабря 2023 года.

Также девелопер запрашивает предложения от исполнителей на подготовку и проведение закрытого мероприятия для партнёров «Завтрак лучших». Он запланирован на февраль 2024 года.

Заявки от желающих ждут до 15:00 13 декабря 2023 года.

Fix Price. Торговая сеть запрашивает предложения от подрядчиков на создание и продвижение видео в SMM. Речь идёт о разработке концепции и создании креативного видеоконтента в различных форматах (клипы, длинные видеоролики и т. д. ) для официальных аккаунтов соцсетей Fix Price, а также их загрузка и рекламное продвижение.

Претендентам необходимо предоставить два варианта продвижения: только во «ВКонтакте» и во «ВКонтакте» плюс остальные социальные сети (на усмотрение агентства и в зависимости от актуальности и полноценного функционирования соцсетей).

Заявку можно прислать до 23:59 по московскому времени 8 декабря 2023 года.

Также сеть магазинов ищет исполнителей на разработку и реализацию PR-стратегии в направлении B2C для бренда Fix Price. Заявки также ждут до 23:59 по московскому времени 8 декабря 2023 года.

«Русагро». Компания собирает предложения от подрядчиков на диджитал-продвижение бренда «Слово мясника». Задачи — создать стратегию и инструментарий диджитал-поддержки бренда, включая управление сайтом, и сформировать бренд-характеристики в соответствии с новым позиционированием.

Приём заявок — до 17:00 по московскому времени 11 декабря 2023 года.

«Сибур». Компания объявила тендер на разработку и реализацию стратегии продвижения продуктов «Сибур» и маркетплейса готовых изделий партнёров в интернете с помощью контекстной рекламы.

В числе задач — запуск рекламных кампаний на продуктовые посадочные страницы и маркетплейс, оптимизация и расширение географии рекламных кампаний.

Заявку можно подать до 15:00 по московскому времени 7 декабря 2023 года.

Мосбиржа. Холдинг начал выбирать компанию для разработки и реализации стратегии по поисковому продвижению сайтов Мосбиржи и маркетплейса «Финуслуги» на 2024−2025 годы.

Требования к претендентам — наличие кадровых ресурсов, релевантный опыт SEO-продвижения с клиентами из сферы финансовых технологий и страхования и опыт работы в поисковом продвижении «Яндекс» и Google.

Предложения от подрядчиков ждут до 17:00 по московскому времени 6 декабря 2023 года.

«Магнит». Розничная сеть ждёт предложений от исполнителей на организацию и проведение онлайн-мероприятия «ВместеДальшеБольше», приуроченного к Новому году.

Претендентам предстоит предоставить портфолио, иметь опыт организации подобных мероприятий и быть готовыми выполнить работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства.

Дата окончания приёма заявок: 14:00 по московскому времени 4 декабря 2023 года.