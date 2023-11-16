Подборка тендеров: Ozon, «Ростелеком» и другие

Sostav собрал актуальные закупки на рекламную тематику. Подрядчиков ищут онлайн-ритейлер Ozon, провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком», сеть клиник и медицинских центров «Медси», корпоративная академия «Росатома», «ОТП Банк», Министерство строительства и Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Сроки подачи заявок завершаются 22−29 ноября 2023 года.

«Ростелеком». Оператор объявил тендер на планирование и размещение рекламных материалов компании на стандартных носителях наружной рекламы в 2024−2025 годах. Цена лота — 2,38 млрд руб.

Желающие могут подать заявку до 12:00 по московскому времени 24 ноября 2023 года. Итоги подведут 22 декабря этого года.

Федеральное медико-биологическое агентство. Федеральный научно-клинический центр организации объявил тендер на оказание рекламных услуг.

Стоимость лота — 71 млн руб. Заявки ждут до 09:00 по московскому времени 27 ноября 2023 года. Итоги подведут 29 ноября этого года.

Ozon. Маркетплейс выберет поставщика на размещение рекламы в Telegram Ads в 2024−2025 годах. Вести рекламную кампанию Ozon будет самостоятельно.

Ритейлер предоставляет все рекламные материалы. От подрядчика требуется открыть рекламные кабинеты. Их будет несколько (7−10) для различных подразделений компании («Ozon Банк», «Ozon Fresh», «Ozon Travel» и т. д. ). Также подрядчик должен предоставить техническую поддержку и поддержку по вопросам запуска.

Приём заявок — до 18:00 по московскому времени 25 ноября 2023 года.

«Медси». Группа компаний объявила тендер на оказание рекламных услуг в интернете. Требования к претендентам — статус квалифицированного агентства от Яндекса в 2022 году, опыт ведения проекта с посещаемостью от 800 тыс. уникальных пользователей в месяц, наличие собственного действующего оптимизационного инструментария.

В числе других требований — опыт продвижения медицинских или фарм-проектов, наличие офиса в пределах Москвы.

Заявки ждут до 18:00 по московскому времени 29 ноября 2023 года.

Корпоративная академия госкорпорации «Росатом». Организация начала мониторинг цен в электронной форме на оказание услуг по созданию коммуникационной стратегии и обучающего корпоративного сериала.

Все заинтересованные могут подать подать заявку до 23:59:59 по московскому времени 22 ноября 2023 года.

«ОТП Банк». Кредитная организация выбирает поставщика для предоставления маркетинговых услуг в соцсетях компании с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 года. Дата начала оказания услуг может быть сдвинута на более раннюю по договоренности с исполнителем.

Заявку можно подать до 16:00 по московскому времени 24 ноября 2023 года.

Минстрой России. Объединённая дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ министерства объявила тендер на оказание услуг по созданию видеороликов и презентаций для нужд Минстроя.

Приём заявок — до 12:00 по московскому времени 23 ноября 2023 года.