TenChat запустил обновлённую версию приложения с хештегами

Социальная сеть TenChat добавила возможность проставлять хештеги в публикациях. Пользователи могут прописывать до 10 хештегов. Кроме того, через строку поиска в приложении можно искать публикации по определенному хештегу. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе соцсети.

Просматривать публикации по выбранному хештегу можно в формате записей, фото или миниатюр (с фото, автором и заголовком поста). Алгоритм социальной сети «запомнит» выбранный режим и в дальнейшем будет отображать публикации по хештегу в наиболее удобном для пользователя виде, пояснили в компании.

Формат отображения подборки публикаций по хештегу также можно выбрать — хронологический или алгоритмический, в котором сначала идут «наиболее интересные», по мнению алгоритма TenChat, записи.

Ещё на хештег можно подписаться — тогда в новостной ленте будут отображаться самые популярные публикации по нему, отметили в пресс-службе соцсети. Ранжировать их будет отдельный алгоритм TenChat. Ссылкой на любой хештег можно поделиться — перейдя по ней, пользователь сразу увидит подборку публикаций по хештегу.

Среди других обновлений TenChat — повышение скорости загрузки сторис, а также увеличение шрифтов при отображении публикаций в новостной ленте.

Обновлённая версия приложения вышла для iOS, для Android она появится «в ближайшие дни», заверили в компании.

Олег Ратунин, генеральный директор TenChat: Запуск хештегов — важное обновление для TenChat: группировка публикаций по хештегам позволит быстрее находить нужные публикации — в частности те, где важную роль играют изображения. Например, выбирать среди многих фотографов одного. Так, хештеги становятся инструментом для кластеризации контента — особенно визуального — и увеличения охватов записей. А авторы текстовых публикаций с помощью нового функционала смогут точнее таргетироваться на целевого читателя.

В конце июля TenChat обновила функционал расширенного поиска пользователей, созданный по аналогии с LinkedIn. В поисковой запрос добавились фильтры: «город и регион», «должность», «компания», «навыки», «тип профиля», «опыт работы», «образование». Разработчики платформы планируют расширять перечень фильтров.