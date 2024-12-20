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20.12.2024 в 08:00

Темп роста платного стриминга в России превысил 20%

Он почти в два раза выше среднемирового

В России темпы роста платного стриминга на конец 2024 года превысили 20% - это почти в два раза выше среднемирового. Об этом руководитель сервиса «Яндекс Музыка» Александра Сагалович заявила «Коммерсанту».

По прогнозам Goldman Sax, рост мирового рынка за год составит 12,7%. В России рост связан в том числе с развитием экосистемных подписок на сервисы.

Объем музыкального рынка на конец декабря оценивается примерно в 32 млрд руб. «Он вырос быстрее за счет экосистемных подписок: они который год продолжают развивать мультисценарий. То есть люди приходят ради того, чтобы посмотреть сериал, а начинают слушать музыку, или наоборот», — отметила Сагалович.

При этом она добавила, что оценивать состояние рынка с каждым годом становится все труднее из-за того, что участники рынка не раскрывают данные. В самой «Яндекс Музыке» ежемесячная аудитория составляет 24 млн подписчиков.

Ранее «Яндекс Музыка» подвела индустриальные итоги года в рамках мероприятия YAM Session. В номинации «Трек года» победу за наибольшее количество прослушиваний присудили песне «Поезда» рок-коллектива Жени Трофимова «Комната культуры».

стриминг
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