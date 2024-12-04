«Яндекс Музыка» подвела итоги года

«Яндекс Музыка» подвела индустриальные итоги года в рамках мероприятия YAM Session. В номинации «Трек года» победу за наибольшее количество прослушиваний присудили песне «Поезда» рок-коллектива Жени Трофимова «Комната культуры». Также коллектив был назван «Группой года». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекс Музыки».

Артистом года стал рэп-исполнитель Macan, лидирующий по количеству премиальных стримов, приходящихся на новые песни. Треки с его альбома «I am» набрали больше всего прослушиваний в этом году и завоевали «Чарт Яндекс Музыки», что помогло релизу забрать номинацию «Альбом года».

Артисткой года была признана Mona, которая стала самой прослушиваемой певицей за 12 месяцев по числу премиальных стримов новых треков. Сейчас её аудитория на «Яндекс Музыке» превышает 7 млн слушателей в месяц.

Фрешменом года стала певица Bearwolf, набравшая популярность благодаря видео в соцсетях. В мае артистка выпустила трек «Godzilla», который стал символом внутренней силы.

«Искрой года» назван казахстанский артист Wallem, одновременно показавший и лучший «Взлёт в Моей волне». За месяц после попадания в систему персональных рекомендаций аудитория артиста выросла с 28 тыс. слушателей в месяц до 5 млн. Среди всех новых релизов 2024 года трек певца «Харизма» пользователи «Яндекс Музыки» слушали в «Моей волне» больше всего.

Королём «Суперлонча» — плейлиста самых прослушиваемых новинок за уикенд — стал Bushido Zho с треком «Далеко (большой бушизм)» в жанре бразильский фонк. Релиз набрал больше всего прослушиваний за первые выходные и возглавил «Суперлонч Яндекс Музыки». Покорителями «Чарта» оказались артисты Jakone и Kiliana, чей трек «Асфальт» продержался на первой позиции в топе суммарно 80 дней.

Победа в номинации «Выбор редакции» досталась инди-поп-артистке Элли на маковом поле за альбом «Сад твоего имени».