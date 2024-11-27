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27.11.2024 в 12:30

Интернет-провайдеры смогут воспользоваться сервисом «Телеком Радар» для оценки качества услуг

У них появится возможность оценить долю на рынке проводного интернета в конкретном регионе

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VK расширила функциональность геоаналитического сервиса «Телеком Радар». Решение доступно операторам широкополосного доступа: они смогут оценить долю на рынке проводного интернета в конкретном регионе и городе, сравнить уровень услуг с конкурентами, выявить проблемы с интернетом и повысить качество услуг для абонентов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

«Телеком Радар» от VK Predict предназначен для телеком-операторов. Крупнейшие сотовые операторы используют сервис для анализа качества связи в привязке к геолокации и сравнения с конкурентами, а также для определения доли рынка в регионе. Анализ качества связи формируется на основе потребления видео.

Сервис учитывает среднее время старта видео, среднюю скорость скачивания, разрешение и зависание контента. На основе этих данных оператор может оценить пользовательский опыт абонентов, реальное покрытие сети в разных регионах, провести конкурентный анализ и при необходимости модернизировать инфраструктуру.

Роман Стятюгин, директор центра аналитических сервисов VK Predict:

Благодаря высокой точности геопозиционирования «Телеком Радара» операторы смогут оценить, в каких населённых пунктах и районах есть проблемы с покрытием, провести проверку и при необходимости спланировать модернизацию инфраструктуры, после чего оценить эффект от её проведения. Сервис позволяет операторам проводного интернета увидеть аномальные проблемы с качеством интернет-связи, например, в многоквартирных домах, когда один пользователь перегружает сеть. А ещё проанализировать динамику числа абонентов и оценить, как маркетинговые кампании сказались на доле рынка, сравнить себя с конкурентами и оценить перспективы расширения в новые локации.

VK Операторы связи
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