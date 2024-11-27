Интернет-провайдеры смогут воспользоваться сервисом «Телеком Радар» для оценки качества услуг

VK расширила функциональность геоаналитического сервиса «Телеком Радар». Решение доступно операторам широкополосного доступа: они смогут оценить долю на рынке проводного интернета в конкретном регионе и городе, сравнить уровень услуг с конкурентами, выявить проблемы с интернетом и повысить качество услуг для абонентов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

«Телеком Радар» от VK Predict предназначен для телеком-операторов. Крупнейшие сотовые операторы используют сервис для анализа качества связи в привязке к геолокации и сравнения с конкурентами, а также для определения доли рынка в регионе. Анализ качества связи формируется на основе потребления видео.

Сервис учитывает среднее время старта видео, среднюю скорость скачивания, разрешение и зависание контента. На основе этих данных оператор может оценить пользовательский опыт абонентов, реальное покрытие сети в разных регионах, провести конкурентный анализ и при необходимости модернизировать инфраструктуру.