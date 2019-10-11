Телеканалы рассчитывают на восстановление рекламного рынка в связи с расширением панели Mediascope

Телеканалы готовятся к росту аудиторных показателей в связи с расширением панели Mediascope, которая теперь будет собирать данные о домашнем телепросмотре по всей России, включая малые города и сельские населенные пункты. На СТС, «Домашнем» и канале Disney ожидают роста показателей на двузначные числа в процентах, однако даст ли это экономический эффект, пока не известно, сообщает «Коммерсант».

В холдинге «СТС Медиа» прогнозируют, что средняя доля аудитории вырастет на 18%, «Домашнего» — на 25%. Их рейтинги, согласно ожиданиям холдинга, вырастут на 36% и 40% соответственно. По данным Mediascope за август—сентябрь 2019 года, СТС и «Домашний» — соответственно шестой и восьмой по популярности телеканалы в России. Их среднесуточные доли в городах с населением от 100 тыс. человек составляют 4,8% и 3,8%, а рейтинг — 0,7% и 0,5% соответственно.

Представители «ЮТВ Холдинга» (каналы «Ю», Disney, «Муз-ТВ») также заявили, что ждут роста показателей в связи с обновлением данных. Вице-президент Disney в России и СНГ Игорь Макаров заявил о возможном росте показателей канала на двузначное число в процентах, что видно из подсчетов, которые велись до официального введения данных в панель измерений. Речь идет о тестовых данных, полученных на небольшой выборке за небольшой период времени, точным прогнозом ЮТВ не может делиться по условиям контракта с Mediascope, уточнил представитель холдинга.

В пресс-службе «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ, ТВ-3 и др.) сообщили, что также отмечают высокие показатели телесмотрения в малых городах, но делать выводы преждевременно, так как данные пока тестовые и не подтверждены внешним аудитом.

Пресс-служба «Газпром-медиа»: Есть вопросы к объему текущей выборки, так как он составляет всего 1 тыс. домохозяйств по базовой аудитории 4+, репрезентирующих телесмотрение более 60 млн населения страны.

Пока неясно, как новые данные повлияют на рынок телерекламы, по итогам первого полугодия переживающий худшее падение с 2015 года. Так, директор российского офиса ECI Media Management Дмитрий Кураев считает, что влияния не будет, так как для большинства рекламодателей аудитория в малых городах неинтересна. У такой аудитории, как правило, нет свободных средств, чтобы купить брендированные товары, рекламу которых она видит по ТВ, поясняет он.

У рекламодателей нет возможности не принять условий игры, поскольку новые данные Mediascope «являются индустриальной валютой», — говорит директор по закупкам OMD OM Group Николай Ануфриев. По его словам, новая метрика поможет проследить приток молодежной аудитории на ТВ из глубинки, однако не добавит рекламодателям мотивации сильнее вкладываться в телерекламу. Кроме того, «в регионах потребляют иной контент».

Операционный директор Dentsu Aegis Network Александр Захаров, отмечает, что такие данные будут полезны рекламодателям, чей бизнес развивается за счет расширения географии — ритейл, сотовые операторы, фармацевтика и FMCG.