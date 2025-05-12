Telegram запустил маркетплейс подарков

Telegram выпустил очередное крупное обновление. Теперь пользователи могут выставлять коллекционные подарки на встроенной торговой площадке, публиковать сразу несколько историй и разбивать длинные видео на серии, а также включать автоматический перевод постов в каналах.

Тысячи редких подарков за Звёзды Telegram продаются и покупаются на маркетплейсе. Для этого в профиле нужно выбрать «Продать» и указать цену. Подарок будет доступен на маркетплейсе, а в профиле отметится как «продаётся». Можно использовать режим «Перепродажи» для реализации редких экземпляров. При необходимости лоты легко снять с торгов.

Редактор историй позволяет публиковать несколько фотографий или видео одновременно, а ролики длиннее 60 секунд автоматически разбиваются на фрагменты.

Владельцы каналов могут включить автоматический перевод, чтобы читатели видели сообщения на своем языке. Возврат к оригинальному тексту возможен через панель перевода. Каналы также могут быстрее повышать свой уровень, собирая голоса.

Ранее Telegram разрешил пользователям совершать групповые звонки с числом участников до 200 человек. Новая опция уже доступна и будет постепенно развернута для всех пользователей.