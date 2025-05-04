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04.05.2025 в 10:41

В Telegram появились групповые звонки на 200 участников

Павел Дуров анонсировал новую функцию

Telegram расширяет функциональность — теперь пользователи могут совершать групповые звонки с числом участников до 200 человек. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале, подчеркнув, что новая опция уже доступна и будет постепенно развернута для всех пользователей.

По словам Дурова, групповые звонки ориентированы на команды, сообщества и образовательные проекты — там, где необходима оперативная голосовая связь без перехода на сторонние платформы. Особое внимание уделено безопасности: звонки защищены сквозным шифрованием и системой, основанной на принципах блокчейна, что исключает возможность перехвата или скрытого подключения.

Присоединиться к звонку можно по приглашению, ссылке или QR-коду — в интерфейсе предусмотрен максимально простой и быстрый доступ. Для масштабных мероприятий, где аудитория превышает 200 человек, мессенджер по-прежнему предлагает голосовые и видеочаты в группах, рассчитанные на десятки тысяч участников.

Новая функция делает Telegram еще более конкурентоспособной площадкой для корпоративной и общественной коммуникации. По сути, платформа приближается к экосистемам видеоконференций, при этом сохраняя акцент на приватности и скорости.

Согласно недавнему исследованию Data.ai, Telegram продолжает удерживать позиции одного из самых скачиваемых мессенджеров в мире, особенно в странах с развивающейся цифровой инфраструктурой. Введение групповых звонков укрепляет это лидерство, предлагая пользователям привычный интерфейс с расширенным функционалом.

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