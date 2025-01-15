«ВКонтакте» впервые обошла YouTube по охвату

Месячный охват «ВКонтакте» среди российских пользователей в декабре 2024 года составил почти 92 млн пользователей. Это позволило соцсети обойти YouTube, сообщает РБК со ссылкой на данные Mediascope.

В декабре на фоне полного замедления YouTube его аудитория продолжила снижаться. За год на видеохостинге зафиксировано снижение посещаемости в РФ на 6%, по отношению к ноябрю 2024 года — на 1,8%. По итогам декабря хотя бы раз YouTube использовали 89,6 млн россиян. «ВКонтакте» показала роста месячного охвата на 2,8% за год.

Среднесуточный охват YouTube сократился на 21% год к году и на 9% по сравнению с ноябрем 2024 года. По итогам декабря он составил 42,1 млн человек. Аналогичный показатель «ВКонтакте» выше — 57,2 млн.

В самой соцсети отметили, что ключевыми факторами роста активной аудитории стало развитие «VK Видео» и «VK Клипов»: оба сервиса «обновили рекомендательные алгоритмы, нарастили базу оригинального контента и запустили новые инструменты монетизации для авторов».

Однако эксперты полагают, что, несмотря на замедление, охват YouTube сократился незначительно. Это связано с выработавшейся у аудитории привычкой и интересом к присутствующему на платформе контенту.

Ранее в Ассоциации блогеров и агентств подсчитали, что YouTube в случае блокировки в России может потерять более 20 млрд руб. рекламных доходов. Блогеры будут вынуждены пересмотреть свои стратегии и подходы к выбору новых каналов коммуникации.