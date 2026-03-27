Telegram тестирует встроенный ИИ-редактор сообщений

В бета-версии Telegram появилась функция ИИ-редактора (AI Editor), которая позволяет корректировать сообщения с помощью встроенного искусственного интеллекта прямо в интерфейсе чата. Инструмент предлагает три основных режима работы — исправление ошибок, изменение стиля и перевод текста. Об этом сообщает «Код Дурова».

С помощью AI Editor пользователи могут преобразовывать тексты в формальном или креативном стиле, сокращать длинные сообщения или переписывать их в выбранной стилистике, включая деловую или «викингскую».

Для активации редактора необходимо набрать минимум три строки текста, после чего рядом с полем ввода появляется иконка «AI». Нажатие на нее запускает обработку текста, а готовый вариант можно сразу отправить. В бета-версии доступ к функции ограничен, а подписчики Telegram Premium получают 50-кратное увеличение лимита генераций.

Особенностью решения является децентрализованная система Cocoon, обеспечивающая обработку сообщений без передачи данных пользователям третьих сторон. На данный момент AI Editor доступен только в бета-версии для Android.

В январе Telegram стал самым популярным мессенджером в России. Его посетили около 95,98 млн пользователей старше 12 лет, которые хотя бы раз за месяц заходили в мобильную или веб-версию сервиса.