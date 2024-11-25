Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за неудаление запрещённой информации

Таганский районный суд Москвы привлёк к административной ответственности Telegram Messenger Inc. за неудаление запрещённой информации. Компанию оштрафовали на 7 млн руб. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Постановлением суда Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьёй 13.41 Кодекса России об административных правонарушениях. По этой статье для юрлиц предусмотрен штраф от 3 до 8 млн руб.

В августе Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за нарушение части 2 статьи 13.41 КоАП, в середине октября компания получила такой же штраф по аналогичной статье. В конце октября Таганский суд оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за неудаление нескольких каналов, содержащих ненадлежащий контент, в том числе призывы к сепаратизму.

В начале ноября сообщалось, что Telegram могут оштрафовать ещё на 4 млн руб. за отказ удалить запрещённую информацию. Судебное заседание пройдёт 30 декабря.