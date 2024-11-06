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06.11.2024 в 17:44

Telegram могут оштрафовать на 4 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию

Судебное заседание пройдёт 30 декабря

Telegram привлекли к административной ответственности за неудаление запрещённой информации. Мессенджеру грозит штраф в размере до 4 млн руб. Таганский суд Москвы назначил заседание по этому вопросу на 30 декабря, пишет ТАСС.

Компанию привлекли к ответственности по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях России (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством РФ). Штраф для юрлиц по этой статье составляет от 800 тыс. до 4 млн руб.

В августе Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за нарушение части 2 статьи 13.41 КоАП, в середине октября компания получила такой же штраф по аналогичной статье. В конце октября Таганский суд оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за неудаление нескольких каналов, содержащих ненадлежащий контент, в том числе призывы к сепаратизму.

Telegram Суд Штраф
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